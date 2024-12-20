В гонке за кресло главы Коркино осталось три человека

Конкурсная комиссия оставила только троих претендентов на пост главы Коркинского муниципального округа (Челябинская область). Четверых кандидатов комиссия отсеяла.
«Решением Конкурсной комиссии конкурс по отбору кандидатур на должность главы Коркинского муниципального округа признан состоявшимся. Победителями конкурса для предоставления Собранию депутатов для проведения голосования на должность главы муниципального округа, признаны следующие кандидаты: 1. Орел Александр Евгеньевич; 2. Тишина Ирина Юрьевна; 3. Бакиев Евгений Юрьевич», — говорится в решении комиссии.
Орлу 51 год, он исполняет обязанности главы. 58-летняя Тишина трудится советником главы, а 34-летний Бакиев работает в Коркино начальником управления физкультуры, спорта и туризма. Как сообщил URA.RU спикер муниципального собрания депутатов Николай Швец, сессия, на которой будет выбран градоначальник, состоится 24 декабря.
В конкурсе принимали участие семь кандидатов. Он был объявлен после того, как подала в отставку глава муниципального округа Наталья Лощинина.
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