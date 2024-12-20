Индекс Мосбиржи взлетел после решения ЦБ по ключевой ставке

Индекс Мосбиржи вырос на 5,21% после заседания ЦБ по ключевой ставке
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Индекс Мосбиржи достиг 2513,01 пункта после заседания ЦБ по ключевой ставке
Индекс Мосбиржи достиг 2513,01 пункта после заседания ЦБ по ключевой ставке Фото:

Индекс Мосбиржи резко вырос после того, как Банк России объявил о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне. Значительное увеличение индекса произошло в течение нескольких минут: если в 13:29 он составлял 2447,66 пункта, то уже к 13:30 достиг 2513,01 пункта.

По данным на 13:33 мск, индекс Мосбиржи продолжил рост, увеличившись на 5,21% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и достиг 2542,23 пункта. Об этом сообщает РБК. 

Центробанк РФ провел 20 декабря заседание по ключевой ставке. Совет директоров принял решение оставить ставку на прежнем уровне — 21% годовых. На официальном сайте регулятора отметили, что целесообразность повышения ставки будет обсуждаться на ближайшем заседании.

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Индекс Мосбиржи резко вырос после того, как Банк России объявил о сохранении ключевой ставки на прежнем уровне. Значительное увеличение индекса произошло в течение нескольких минут: если в 13:29 он составлял 2447,66 пункта, то уже к 13:30 достиг 2513,01 пункта. По данным на 13:33 мск, индекс Мосбиржи продолжил рост, увеличившись на 5,21% по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и достиг 2542,23 пункта. Об этом сообщает РБК.  Центробанк РФ провел 20 декабря заседание по ключевой ставке. Совет директоров принял решение оставить ставку на прежнем уровне — 21% годовых. На официальном сайте регулятора отметили, что целесообразность повышения ставки будет обсуждаться на ближайшем заседании.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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