Украина сообщила о возвращении 503 тел погибших солдат

Россия вернула Киеву тела 503 погибших украинских военнослужащих. Уточняется, что 403 из них были отправлены с донецкого направления.
«Российская сторона передала Киеву тела 503 погибших военных», — говорится в telegram-канале украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Уточняется, что большая часть тел были переданы Киеву с донецкого направления, 12 тел — с луганского, 57 — с запорожского, а оставшиеся были возвращены из российских моргов. Получила ли Россия тела своих погибших солдат в этом обмене пока неизвестно.
В конце ноября Россия и Украина провели масштабный обмен телами погибших военнослужащих. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев уточнил, что Россия получила 52 тела погибших, украинская сторона — 502, передает «Национальная служба новостей».
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