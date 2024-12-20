Украина сообщила о возвращении 503 тел погибших солдат

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Россия передала Украине тела погибших солдат
Россия передала Украине тела погибших солдат Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия вернула Киеву тела 503 погибших украинских военнослужащих. Уточняется, что 403 из них были отправлены с донецкого направления. 

«Российская сторона передала Киеву тела 503 погибших военных», — говорится в telegram-канале украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Уточняется, что большая часть тел были переданы Киеву с донецкого направления, 12 тел — с луганского, 57 — с запорожского, а оставшиеся были возвращены из российских моргов. Получила ли Россия тела своих погибших солдат в этом обмене пока неизвестно. 

В конце ноября Россия и Украина провели масштабный обмен телами погибших военнослужащих. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев уточнил, что Россия получила 52 тела погибших, украинская сторона — 502, передает «Национальная служба новостей». 

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Россия вернула Киеву тела 503 погибших украинских военнослужащих. Уточняется, что 403 из них были отправлены с донецкого направления.  «Российская сторона передала Киеву тела 503 погибших военных», — говорится в telegram-канале украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными. Уточняется, что большая часть тел были переданы Киеву с донецкого направления, 12 тел — с луганского, 57 — с запорожского, а оставшиеся были возвращены из российских моргов. Получила ли Россия тела своих погибших солдат в этом обмене пока неизвестно.  В конце ноября Россия и Украина провели масштабный обмен телами погибших военнослужащих. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев уточнил, что Россия получила 52 тела погибших, украинская сторона — 502, передает «Национальная служба новостей». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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