Белоусов и Шойгу простились с генералом Кирилловым

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Прощание с Игорем Кирилловым прошло 20 декабря
Прощание с Игорем Кирилловым прошло 20 декабря Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

На церемонию прощания с погибшим в Москве начальником войск РХБЗ, генералом-лейтенантом Игорем Кирилловы пришли секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр обороны Андрей Белоусов. Об этом сообщили журналисты. Прощание прошло в пятницу, 20 декабря. 

«Министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу простились с генералом Игорем Кирилловым», — передает РИА Новости. Отмечается, что церемония прощания с погибшим прошла на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ. 

Игоря Кириллова убили в Москве на Рязанском проспекте, взрывное устройство было установлено в электросамокат, который стоял рядом с домом генерала. По данному факту возбуждено уголовное дело, а следователи задержали двоих подозреваемых. Один из них, гражданин Узбекистана, рассказал, что был завербован спецслужбами Украины, за преступление ему обещали награду в 100 тысяч долларов. На данный момент мужчина арестован

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На церемонию прощания с погибшим в Москве начальником войск РХБЗ, генералом-лейтенантом Игорем Кирилловы пришли секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр обороны Андрей Белоусов. Об этом сообщили журналисты. Прощание прошло в пятницу, 20 декабря.  «Министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу простились с генералом Игорем Кирилловым», — передает РИА Новости. Отмечается, что церемония прощания с погибшим прошла на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ.  Игоря Кириллова убили в Москве на Рязанском проспекте, взрывное устройство было установлено в электросамокат, который стоял рядом с домом генерала. По данному факту возбуждено уголовное дело, а следователи задержали двоих подозреваемых. Один из них, гражданин Узбекистана, рассказал, что был завербован спецслужбами Украины, за преступление ему обещали награду в 100 тысяч долларов. На данный момент мужчина арестован. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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