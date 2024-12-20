Белоусов и Шойгу простились с генералом Кирилловым

На церемонию прощания с погибшим в Москве начальником войск РХБЗ, генералом-лейтенантом Игорем Кирилловы пришли секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу и министр обороны Андрей Белоусов. Об этом сообщили журналисты. Прощание прошло в пятницу, 20 декабря.
«Министр обороны Андрей Белоусов и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу простились с генералом Игорем Кирилловым», — передает РИА Новости. Отмечается, что церемония прощания с погибшим прошла на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ.
Игоря Кириллова убили в Москве на Рязанском проспекте, взрывное устройство было установлено в электросамокат, который стоял рядом с домом генерала. По данному факту возбуждено уголовное дело, а следователи задержали двоих подозреваемых. Один из них, гражданин Узбекистана, рассказал, что был завербован спецслужбами Украины, за преступление ему обещали награду в 100 тысяч долларов. На данный момент мужчина арестован.
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