Как в мире отреагировали на убийство генерала Кириллова в Москве

FT: убийство Кириллова показало чрезмерную власть СБУ на Украине

19 декабря 2024 в 00:01 Размер текста - 17 +

Кириллов был убит вместе со своим помощником Фото: Министерство обороны РФ В Москве 17 декабря был убит начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник. Преступники установили взрывное устройство активировали его дистанционно. Западные СМИ отметили след украинской СБУ в убийстве. Так, Financial Times заявила о чрезмерной власти данной организации, которую до сих пор не могут усмирить США. Как в мире отреагировали на теракт — в материале URA.RU. Реакция ООН Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик в своем выступлении отказался напрямую осудить теракт, в котором погиб генерал-лейтенант. Вместо прямого осуждения Дюжаррик призвал все стороны конфликта к сдержанности и воздержанию от действий, способных привести к дальнейшей эскалации напряженности. Россия, в свою очередь, активно подняла вопрос о теракте на заседании Совета Безопасности ООН. Заместитель российского постпреда при Дмитрий Полянский заявил о необходимости международного осуждения преступления и призвал к наказанию виновных в организации взрыва. Реакция западных СМИ Газета Financial Times описала СБУ как прямого наследника КГБ СССР и указала на ее активное участие в операциях на территории России. В частности, газета утверждает, что именно СБУ была причастна к убийству Кириллова. Также отмечается, что несмотря на призывы к реформированию со стороны США и других союзников, СБУ продолжает активно конкурировать с другими украинскими разведывательными службами. Газета описывает СБУ как «огромную, но эффективную организацию», сравнимую с американским ФБР. В редакционной статье The Times убийство Кириллова назвали «законным актом обороны». Это, по такой логике, означает, что и страны НАТО, поддерживающие Украину, и журналисты британского СМИ должны быть «военной целью» для России, отметил в ответ на публикацию зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Политик по-английски пожелал быть осторожными и добавил, что в Лондоне «много чего случается». Реакция Госдепартамента США Представитель Госдепа США Мэтью Миллер подчеркнул, что США не имели предварительных сведений о планируемом взрыве и не принимали в нем участия. Миллер также указал на причастность Кириллова к якобы использованию химического оружия против украинских военных. Эти комментарии вызвали резкую реакцию со стороны МИД России. Его официальный представитель Мария Захарова выразила недовольство заявлениями Госдепартамента, подчеркнув, что Москва располагает доказательствами, опровергающими американские утверждения о своей непричастности.

