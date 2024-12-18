Пообещали деньги и европейский паспорт: что известно о подозреваемых по делу об убийстве генерала Кириллова

СК: задержан гражданин Узбекистана, подозреваемый в убийстве генерала Кириллова
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Следователи проводят допрос двух подозреваемых в убийстве Кириллова
Следователи проводят допрос двух подозреваемых в убийстве Кириллова Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

В Москве 17 декабря был убит начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник. Преступники установили взрывное устройство в электросамокат, находящийся рядом с домом генерала, и активировали его дистанционно. На данный момент задержаны двое подозреваемых, отмечается, что им обещали деньги за совершение преступления. Что известно о задержанных — в материале URA.RU.

Как удалось поймать подозреваемых

По делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова следственные органы идентифицировали несколько подозрительных автомобилей, заснятых камерами наблюдения. Отмечается, что организаторы преступления связались с исполнителями через мессенджеры и предоставили им контактные данные своего представителя в Службе безопасности Украины (СБУ). На данный момент задержаны двое подозреваемых: один является гражданином Узбекистана, завербованным Украиной, о другом пока ничего не известно. 

Один из подозреваемых был завербован Киевом

СК РФ по делу Кириллова сообщил о задержании в деревне Черное Балашихинского района гражданина Узбекистана 1995 года рождения, Ахмада Курбанова. Его доставили к следователю для проведения следственных мероприятий.

Во время допроса он утверждал, что был завербован украинскими спецслужбами и приехал в Москву по их указанию. Ему было передано самодельное взрывное устройство, которое он встроил в электросамокат и припарковал его возле подъезда дома, где жил Игорь Кириллов. Для наблюдения за домом генерала был арендован каршеринговый автомобиль, в котором установили видеокамеру, видеозапись с нее транслировалась онлайн в Днепр организаторам дела. После получения видеосигнала о выходе цели из дома, взрывное устройство было активировано дистанционно. За выполнение задания задержанному обещали выплатить 100 тысяч долларов США и обеспечить его выезд в одну из стран Европы.

Кроме того, telegram-канал Shot добавил, что Курбанов не в первый раз находился в Москве. Он уже приезжал в город в 2015 году, после чего снова уехал в Узбекистан. В российской столице он работал в ресторане «Чайхона». 

У МВД Узбекистана пока нет данных о втором подозреваемом, передает RT. На данный момент продолжается поиск иных лиц, причастных к организации преступления.

Действия России после убийства Кириллова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что постпредство РФ при ООН на заседании Совета Безопасности ООН 20 декабря поднимет вопрос о теракте в Москве. Эту информацию подтвердил и первый зам постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Также Захарова заявила, что в Москве уверены в наказании всех исполнителей и организаторов убийства генерала, пишет РИА «Новости». 

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В Москве 17 декабря был убит начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игорь Кириллов и его помощник. Преступники установили взрывное устройство в электросамокат, находящийся рядом с домом генерала, и активировали его дистанционно. На данный момент задержаны двое подозреваемых, отмечается, что им обещали деньги за совершение преступления. Что известно о задержанных — в материале URA.RU. Как удалось поймать подозреваемых По делу об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова следственные органы идентифицировали несколько подозрительных автомобилей, заснятых камерами наблюдения. Отмечается, что организаторы преступления связались с исполнителями через мессенджеры и предоставили им контактные данные своего представителя в Службе безопасности Украины (СБУ). На данный момент задержаны двое подозреваемых: один является гражданином Узбекистана, завербованным Украиной, о другом пока ничего не известно.  Один из подозреваемых был завербован Киевом СК РФ по делу Кириллова сообщил о задержании в деревне Черное Балашихинского района гражданина Узбекистана 1995 года рождения, Ахмада Курбанова. Его доставили к следователю для проведения следственных мероприятий. Во время допроса он утверждал, что был завербован украинскими спецслужбами и приехал в Москву по их указанию. Ему было передано самодельное взрывное устройство, которое он встроил в электросамокат и припарковал его возле подъезда дома, где жил Игорь Кириллов. Для наблюдения за домом генерала был арендован каршеринговый автомобиль, в котором установили видеокамеру, видеозапись с нее транслировалась онлайн в Днепр организаторам дела. После получения видеосигнала о выходе цели из дома, взрывное устройство было активировано дистанционно. За выполнение задания задержанному обещали выплатить 100 тысяч долларов США и обеспечить его выезд в одну из стран Европы. Кроме того, telegram-канал Shot добавил, что Курбанов не в первый раз находился в Москве. Он уже приезжал в город в 2015 году, после чего снова уехал в Узбекистан. В российской столице он работал в ресторане «Чайхона».  У МВД Узбекистана пока нет данных о втором подозреваемом, передает RT. На данный момент продолжается поиск иных лиц, причастных к организации преступления. Действия России после убийства Кириллова Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что постпредство РФ при ООН на заседании Совета Безопасности ООН 20 декабря поднимет вопрос о теракте в Москве. Эту информацию подтвердил и первый зам постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. Также Захарова заявила, что в Москве уверены в наказании всех исполнителей и организаторов убийства генерала, пишет РИА «Новости». 
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