19 декабря 2024

Первая Кремлевская елка Кухарука: какие три заветных желания детей исполнит губернатор ХМАО. Видео

Губернатор ХМАО Кухарук впервые принял участие в Кремлевской «Елке желаний»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнит три заветных желания югорских детей
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук исполнит три заветных желания югорских детей Фото:

Глава ХМАО Руслан Кухарук принял участие в своей первой новогодней акции «Елка желаний» в Кремле в качестве губернатора. Традиционно каждый год руководители регионов снимают шары, на которых указаны пожелания детей. В этом году их три: серебряный для детей с ограниченными возможностями здоровья, красный — для детей участников СВО, синий — для детей из подшефного населенного пункта, передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Магомедгази просит Дедушку Мороза, чтоб подарил ему велосипед. Я думаю, что обязательно новогоднее желание сбудется. Михаил (5 лет) — мечтает о цифровом пианино. Точно, Михаил у нас творческий человек. Миш, жди добрых волшебников! Максим (15 лет) из подшефной Макеевки мечтает о конструкторе. Максим, обязательно твое новогоднее желание сбудется!» — огласил список подарков Кухарук.

На вопрос корреспондента агентства, чего бы глава региона сам попросил у Деда Мороза, Кухарук ответил, что счастья. «Жителям Югры, и нашей страны. И, конечно, мира. Нашей победы», — пожелал губернатор.

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Глава ХМАО Руслан Кухарук принял участие в своей первой новогодней акции «Елка желаний» в Кремле в качестве губернатора. Традиционно каждый год руководители регионов снимают шары, на которых указаны пожелания детей. В этом году их три: серебряный для детей с ограниченными возможностями здоровья, красный — для детей участников СВО, синий — для детей из подшефного населенного пункта, передает корреспондент URA.RU с места событий. «Магомедгази просит Дедушку Мороза, чтоб подарил ему велосипед. Я думаю, что обязательно новогоднее желание сбудется. Михаил (5 лет) — мечтает о цифровом пианино. Точно, Михаил у нас творческий человек. Миш, жди добрых волшебников! Максим (15 лет) из подшефной Макеевки мечтает о конструкторе. Максим, обязательно твое новогоднее желание сбудется!» — огласил список подарков Кухарук. На вопрос корреспондента агентства, чего бы глава региона сам попросил у Деда Мороза, Кухарук ответил, что счастья. «Жителям Югры, и нашей страны. И, конечно, мира. Нашей победы», — пожелал губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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