Глава ХМАО Руслан Кухарук принял участие в своей первой новогодней акции «Елка желаний» в Кремле в качестве губернатора. Традиционно каждый год руководители регионов снимают шары, на которых указаны пожелания детей. В этом году их три: серебряный для детей с ограниченными возможностями здоровья, красный — для детей участников СВО, синий — для детей из подшефного населенного пункта, передает корреспондент URA.RU с места событий.
«Магомедгази просит Дедушку Мороза, чтоб подарил ему велосипед. Я думаю, что обязательно новогоднее желание сбудется. Михаил (5 лет) — мечтает о цифровом пианино. Точно, Михаил у нас творческий человек. Миш, жди добрых волшебников! Максим (15 лет) из подшефной Макеевки мечтает о конструкторе. Максим, обязательно твое новогоднее желание сбудется!» — огласил список подарков Кухарук.
На вопрос корреспондента агентства, чего бы глава региона сам попросил у Деда Мороза, Кухарук ответил, что счастья. «Жителям Югры, и нашей страны. И, конечно, мира. Нашей победы», — пожелал губернатор.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!