«Пайетки и зеленый цвет»: стилист из ХМАО дала советы, в чем встречать Новый год

Жителям ХМАО следует отдать предпочтение одежде зеленого цвета и объемным украшениям в новогоднюю ночь. Об этом URA.RU рассказала управляющая салоном одежды Glance в Сургуте, стилист Мария Савчук.
«Рекомендую встречать Новый год, в первую очередь, в цветах символа года — это зеленый цвет во всех его проявлениях: от оливы до глубокого изумрудного. Также подойдут наряды графитового, серебристого, коричневого, золотистого и черного оттенков», — сообщила стилист.
Кроме того, особо актуальны изделия с пайетками, такие вещи следует брать на размер больше, чтобы ткань струилась. В новогоднюю ночь рекомендуется надеть украшения из жемчуга– это могут быть крупные браслеты, бусы, серьги и многоярусные колье.
В выборе образа на Новый Год всегда нужно ориентироваться на место его встречи, универсальная покупка это — костюм, но все же платье служит готовой формулой элегантности и женственности. «Оно всегда будет уместно — и в гостях, и в ресторане и дома», — добавила Савчук.
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