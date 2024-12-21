21 декабря 2024
20 декабря 2024

«Пайетки и зеленый цвет»: стилист из ХМАО дала советы, в чем встречать Новый год

Стилист из ХМАО Савчук: Новый год лучше встречать в зеленом цвете одежды
© Служба новостей «URA.RU»
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Символ Нового года змеи - зеленый цвет
Символ Нового года змеи - зеленый цвет Фото:

Жителям ХМАО следует отдать предпочтение одежде зеленого цвета и объемным украшениям в новогоднюю ночь. Об этом URA.RU рассказала управляющая салоном одежды Glance в Сургуте, стилист Мария Савчук.

«Рекомендую встречать Новый год, в первую очередь, в цветах символа года — это зеленый цвет во всех его проявлениях: от оливы до глубокого изумрудного. Также подойдут наряды графитового, серебристого, коричневого, золотистого и черного оттенков», — сообщила стилист.

Кроме того, особо актуальны изделия с пайетками, такие вещи следует брать на размер больше, чтобы ткань струилась. В новогоднюю ночь рекомендуется надеть украшения из жемчуга– это могут быть крупные браслеты, бусы, серьги и многоярусные колье.

В выборе образа на Новый Год всегда нужно ориентироваться на место его встречи, универсальная покупка это — костюм, но все же платье служит готовой формулой элегантности и женственности. «Оно всегда будет уместно — и в гостях, и в ресторане и дома», — добавила Савчук.

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Жителям ХМАО следует отдать предпочтение одежде зеленого цвета и объемным украшениям в новогоднюю ночь. Об этом URA.RU рассказала управляющая салоном одежды Glance в Сургуте, стилист Мария Савчук. «Рекомендую встречать Новый год, в первую очередь, в цветах символа года — это зеленый цвет во всех его проявлениях: от оливы до глубокого изумрудного. Также подойдут наряды графитового, серебристого, коричневого, золотистого и черного оттенков», — сообщила стилист. Кроме того, особо актуальны изделия с пайетками, такие вещи следует брать на размер больше, чтобы ткань струилась. В новогоднюю ночь рекомендуется надеть украшения из жемчуга– это могут быть крупные браслеты, бусы, серьги и многоярусные колье. В выборе образа на Новый Год всегда нужно ориентироваться на место его встречи, универсальная покупка это — костюм, но все же платье служит готовой формулой элегантности и женственности. «Оно всегда будет уместно — и в гостях, и в ресторане и дома», — добавила Савчук.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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