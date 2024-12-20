В Челябинской области инвесторам предложили вложиться в строительство заводов

В Челябинской области не хватает промышленных площадей. По оценкам участников рынка недвижимости, спрос в сегменте превышает предложение. Это расширяет перспективы для вложения средств, тем более учитывая, что стоимость промышленных активов возросла меньше, чем цены на жилье. О состоянии рынка и трудностях, которые поджидают инвесторов, URA.RU поговорил с экспертами из разных регионов.
«Загруженность промышленных помещений у нас полная. Если кто-то съезжает, цеха не простаивают — следующий арендатор занимает их сразу», — рассказали URA.RU в руководстве одного из челябинских индустриальных парков.
Промышленники столкнулись с ростом спроса на продукцию. Однако просто так расширить производство не получается. Зачастую этот процесс сопряжен со значительными затратами.
«Надо построить цеха, купить оборудование. Не каждый может позволить себе взять кредит. Обслуживать долг в настоящий момент достаточно дорого. Поэтому спрос на аренду промышленной недвижимости увеличился», — пояснил URA.RU гендиректор компании «ДАН-недвижимость» в Челябинске Валентин Корытный.
Эксперт отметил, что ставка аренды в данном сегменте составила порядка 350 рублей за квадратный метр. Конечная стоимость зависит от месторасположения, наличия необходимого на производстве оборудования. В индустриальном парке показали: арендная ставка начинается от 270 рублей, не считая расходов на коммунальные услуги. Эти траты считаются отдельно.
Эксперты указали на то, что ситуация с промышленной недвижимостью осложняется отсутствием стандартизации помещений. Каждый проект требует индивидуального подхода. По словам главы аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаила Хорькова из Екатеринбурга, многие компании зачастую сами ищут земельные участки для строительства. Но их осталось немного. В прошлые годы власти предпочитали проводить редевелопмент, перестраивая промзоны под жилую застройку.
«Современных объектов light industrial в Свердловской области строится немного», — сказал Хорьков. Формат предполагает создание универсальных конструкций, в которых при необходимости легко смонтировать новые инженерные системы. Цеха часто возводят в городской черте вблизи транспортных артерий.
В Краснодарском крае строительством новых объектов занимаются в основном компании средней руки, нацеленные на минимизацию затрат. Крупные федеральные игроки предпочитают арендовать площади в технопарках.
«Новые парки пока не открылись, а у действующих идет снижение продаж. Допускаю, что такими темпами при определенных обстоятельствах в ближайшие два года краевой рынок может перенасытиться», — рассказала URA.RU исполнительный директор «Департамента коммерческой недвижимости», офиса-партнера компании «Аякс», Надежда Звягина.
Собеседница добавила: застройщики столкнулись с нехваткой электрических мощностей и сложностями с получением разрешений на строительство. При высокой стоимости аренды в Краснодаре производственники стали выбирать площадки в райцентрах в радиусе 30-70 км от столицы края. В свою очередь, это привело к росту транспортных расходов.
На волне политики импортозамещения уральские эксперты ждут сохранения на высоком уровне интереса к промышленной недвижимости. Значительный вклад в формирование спроса обеспечат также заводы оборонно-промышленного комплекса.
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