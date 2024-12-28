Топ-10 выигрышей в лотерею у челябинцев: кто забрал 607 млн рублей и отдал часть теще

Самым крупным выигрышем у челябинцев в лотерею стал приз на 607 млн рублей

29 декабря 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Первым в рейтинге стал слесарь, выигравший 607 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Самым крупным выигрышем в лотерею среди челябинцев за 2024 год обзавелся счастливчик из Магнитогорска, однако Топ-10 по сумме выигрыша закрыл победитель с 1,4 млн рублей. Кто отдал часть денег теще, как челябинец с марта не спешит забрать свой приз и какие суммы стали самыми крупными в регионе за уходящий год — рассказывает URA.RU. Первым в рейтинге счастливчиков стал Алексей из Магнитогорска. Удача подарила мужчине 607 032 698 рублей в мае, когда он в очередной раз купил лотерейный билет. «Этот выигрыш — моя зарплата за 500 лет!» — отметил мужчина. Всю жизнь он проработал слесарем на комбинате. Увидев сумму в приложении, он несколько часов смотрел на экран смартфона. На руки, после вычета налога, он получил 516 077 793 рублей. Вячеслав занял второе место по сумме выигрыша за 2024 год фото: пресс-служба «Столото» Вторым по объему выигрыша стал Вячеслав из Челябинска. Мужчине удалось получить 41 840 280 рублей, купив билет из серии «Все или Ничего». На полученные деньги он купил две квартиры и автомобиль. Именно он отдал часть выигрыша теще и своей матери. Женщины получили от счастливчика по миллиону. «Пока собирался на работу, приобрел лотерейный билет. Через несколько минут я увидел СМС-оповещение о выигрыше. Зашел в личный кабинет и был в приятном удивлении! Не могу сказать, что я бурно отреагировал, но на работу приехал в очень хорошем настроении», — передали слова Вячеслава в пресс-службе «Столото». Сергей Выиграл в лотерею 31,5 млн рублей пресс-служба «Столото» В тройку рейтинга попал челябинец, переехавший в Краснодарский край. Мужчине удача принесла 31 548 000 рублей. За день до выигрыша у счастливчика родился уже второй внук. Победитель несколько дней не мог оправиться от шока, а изначально и вовсе подумал, что приз составил 31 тысячу рублей. Основную сумму мужчина, пожелавший не называть свое имя, потратит на недвижимость для детей. «Нам с женой самое главное обеспечить им стабильное будущее. На оставшиеся средства приобретем себе машину и отремонтируем частный дом, в котором сейчас живем», — передает его слова «Столото». Четверку рейтинга открыл победитель «Жилищной лотереи». Счастливчика не могут найти с 9 ноября. Сумма выигрыша неизвестного составила 30 миллионов рублей. Закрывающий пятерку лидеров пожелал воспользоваться правом на анонимность. Мужчина забрал 29 118 150 рублей. Скрыть свою личность пожелал и счастливчик на шестом месте. Он выиграл 9 330 060 рублей. В марте в лотерею «Спортлото «5 из 36» челябинец выиграл почти 4,4 миллиона рублей, заняв шестое место. Однако за призом до конца года никто не пришел. У игрока, попавшего на седьмое место рейтинга, есть 3,5 года с даты выигрыша, чтобы обналичить выигрыш, уточнили в «Столото». В лотерее «Русское лото» другой челябинец выиграл два миллиона рублей на автомобиль, заняв восьмое место. Он поделился своей историей со «Столото», однако попросил не разглашать ее до определенной даты, уточнили URA.RU в пресс-службе. Такую же сумму получил участник «Рапидо Драйв». О том, куда он потратит выигрыш, неизвестно. На девятом месте оказался победитель «Рапидо 2.0». Мужчина забрал почти 1,7 млн рублей, пожелав скрыть свою личность. Десятку рейтинга закрыл челябинец, попросивший временно не разглашать свою историю. Он забрал 1 404 675 рублей, купив билет «КЕНО». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самым крупным выигрышем в лотерею среди челябинцев за 2024 год обзавелся счастливчик из Магнитогорска, однако Топ-10 по сумме выигрыша закрыл победитель с 1,4 млн рублей. Кто отдал часть денег теще, как челябинец с марта не спешит забрать свой приз и какие суммы стали самыми крупными в регионе за уходящий год — рассказывает URA.RU. Первым в рейтинге счастливчиков стал Алексей из Магнитогорска. Удача подарила мужчине 607 032 698 рублей в мае, когда он в очередной раз купил лотерейный билет. «Этот выигрыш — моя зарплата за 500 лет!» — отметил мужчина. Всю жизнь он проработал слесарем на комбинате. Увидев сумму в приложении, он несколько часов смотрел на экран смартфона. На руки, после вычета налога, он получил 516 077 793 рублей. Вторым по объему выигрыша стал Вячеслав из Челябинска. Мужчине удалось получить 41 840 280 рублей, купив билет из серии «Все или Ничего». На полученные деньги он купил две квартиры и автомобиль. Именно он отдал часть выигрыша теще и своей матери. Женщины получили от счастливчика по миллиону. «Пока собирался на работу, приобрел лотерейный билет. Через несколько минут я увидел СМС-оповещение о выигрыше. Зашел в личный кабинет и был в приятном удивлении! Не могу сказать, что я бурно отреагировал, но на работу приехал в очень хорошем настроении», — передали слова Вячеслава в пресс-службе «Столото». В тройку рейтинга попал челябинец, переехавший в Краснодарский край. Мужчине удача принесла 31 548 000 рублей. За день до выигрыша у счастливчика родился уже второй внук. Победитель несколько дней не мог оправиться от шока, а изначально и вовсе подумал, что приз составил 31 тысячу рублей. Основную сумму мужчина, пожелавший не называть свое имя, потратит на недвижимость для детей. «Нам с женой самое главное обеспечить им стабильное будущее. На оставшиеся средства приобретем себе машину и отремонтируем частный дом, в котором сейчас живем», — передает его слова «Столото». Четверку рейтинга открыл победитель «Жилищной лотереи». Счастливчика не могут найти с 9 ноября. Сумма выигрыша неизвестного составила 30 миллионов рублей. В марте в лотерею «Спортлото «5 из 36» челябинец выиграл почти 4,4 миллиона рублей, заняв шестое место. Однако за призом до конца года никто не пришел. У игрока, попавшего на седьмое место рейтинга, есть 3,5 года с даты выигрыша, чтобы обналичить выигрыш, уточнили в «Столото». В лотерее «Русское лото» другой челябинец выиграл два миллиона рублей на автомобиль, заняв восьмое место. Он поделился своей историей со «Столото», однако попросил не разглашать ее до определенной даты, уточнили URA.RU в пресс-службе. Такую же сумму получил участник «Рапидо Драйв». О том, куда он потратит выигрыш, неизвестно. На девятом месте оказался победитель «Рапидо 2.0». Мужчина забрал почти 1,7 млн рублей, пожелав скрыть свою личность. Десятку рейтинга закрыл челябинец, попросивший временно не разглашать свою историю. Он забрал 1 404 675 рублей, купив билет «КЕНО».