В ХМАО создателя telegram-канала обвиняют в заработке на травле школьников

Жители Нижневартовска (ХМАО) обвинили в травле сверстников в анонимном telegram-канале его создателя и утверждают, что администраторы группы якобы получают за это деньги. Полиция проводит проверку по данному сообщению.
«Данный персонаж, непонятно кого из себя строит, создал канал, на который подписались около 1400 детей. Выкладывает туда посты с оскорблениями и фотографиями людей, где желают смерти (это еще мягко сказано). На вопрос, кто написал пост, требует деньги», — пишет telegram-канал «Типичный краб Нижневартовск».
Как утверждает автор поста, администратор telegram-канала установил прайс для подписчиков, за деньги можно узнать, кто опубликовал пост с оскорблениями, а за дополнительную плату удалить его. В пресс-службе полиции URA.RU сообщили, что по данному сообщению проводится проверка.
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