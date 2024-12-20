Путин наградил звезд шоу-бизнеса орденами

Путин наградил певца Владимира Преснякова орденом Почета
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Владимир Пресняков получил Орден Почета
Владимир Пресняков получил Орден Почета Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил российских звезд шоу-бизнеса государственными наградами. Эстрадный певец Владимир Пресняков был удостоен Ордена Почета, актер Дмитрий Харатьян — Ордена Дружбы, а артист Игорь Верник получил Орден «За заслуги в культуре и искусстве». 

«За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Преснякова Владимира Петровича», — говорится в указе президента. Он опубликован на официальном сайте правовых актов. Награды также получили Игорь Верник, Дмитрий Харатьян и другие. 

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Президент РФ Владимир Путин наградил российских звезд шоу-бизнеса государственными наградами. Эстрадный певец Владимир Пресняков был удостоен Ордена Почета, актер Дмитрий Харатьян — Ордена Дружбы, а артист Игорь Верник получил Орден «За заслуги в культуре и искусстве».  «За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность наградить орденом Почета Преснякова Владимира Петровича», — говорится в указе президента. Он опубликован на официальном сайте правовых актов. Награды также получили Игорь Верник, Дмитрий Харатьян и другие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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