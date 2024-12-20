СК назвал удары ВСУ по Рыльску терактом

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СК РФ возбудил уголовное дело из-за обстрела Рыльска
СК РФ возбудил уголовное дело из-за обстрела Рыльска Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте из-за обстрела Рыльска (Курская область) со стороны ВСУ. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Курской области», — заявили в СК РФ. Отмечается, что в результате произошедшего пострадали до 25 человек, ВСУ выбрали в качестве целей гражданские объекты.

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Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте из-за обстрела Рыльска (Курская область) со стороны ВСУ. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. «Возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Курской области», — заявили в СК РФ. Отмечается, что в результате произошедшего пострадали до 25 человек, ВСУ выбрали в качестве целей гражданские объекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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