СК назвал удары ВСУ по Рыльску терактом

СК РФ возбудил уголовное дело из-за обстрела Рыльска
новость из сюжетаВ Курской области развернулись бои с ВСУ
Следователи возбудили уголовное дело по статье о теракте из-за обстрела Рыльска (Курская область) со стороны ВСУ. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«Возбуждено уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Курской области», — заявили в СК РФ. Отмечается, что в результате произошедшего пострадали до 25 человек, ВСУ выбрали в качестве целей гражданские объекты.
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