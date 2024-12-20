Троих граждан выдворили из Казахстана за российский паспорт

Трех граждан Казахстана выдворили из страны из-за того, что они получили российский паспорт, но не сообщили об этом в соответствующие ведомства в установленный срок. Об этом сообщает информационный медиа-портал Polisia.kz.
«Казахстан выдворил трех граждан за то, что они не сообщили властям республики о втором паспорте — российском», — говорится в материале. Отмечается, что трое человек 23-х, 40 и 48-ми лет прилетели в аэропорт Караганды из Москвы. Там их задержали правоохранители из-за того, что они в течение тридцати дней не сообщили в ведомства о получении паспорта РФ.
Против задержанных возбуждены административные дела. Они также получили штраф в размере 144 815 рублей и были выдворены из страны на пять лет.
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