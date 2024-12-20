FT: команда Трампа заявила о планах продолжать помощь Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа заявила, что Соединенные Штаты продолжат военную поддержку Украины и будут стремиться к завершению конфликта в этой стране. Об этом сообщает британская газета Financial Times, ссылаясь на источники внутри администрации.
«Ближайшие советники по внешней политике избранного президента США поделились намерениями в разговорах с высокопоставленными европейскими чиновниками в этом месяце. <...> Трамп теперь намерен продолжать военные поставки США Киеву после своей инаугурации», — говорится в публикации.
Сообщается также, что это решение было принято после серии консультаций с европейскими партнерами. Оно направлено на укрепление международной поддержки Украины в условиях продолжающегося конфликта.
Трамп ранее давал обещание о том, что сумеет уладить конфликт в Украине посредством переговоров. 12 декабря представитель новой американской администрации сообщил, что пока не будет предоставлять информацию о возможном сокращении военной помощи Украине в случае ее отказа от проведения мирных переговоров с Россией, напоминает RT.
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