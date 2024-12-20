Инвалид из ХМАО замерзает в аварийном доме

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Дом на улице Строителей признан аварийным в 2020 году
Дом на улице Строителей признан аварийным в 2020 году Фото:

В поселке Федоровском (ХМАО) пенсионерка-инвалид, проживающая в аварийном доме по улице Строителей, обратилась за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Дело в том, что в ее квартире стоит низкая температура, и зимой она замерзает. О проблеме югорчанки ведомство сообщило в соцсети.

«В приемную обратилась жительница поселка Федоровского Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, являющаяся инвалидом. Она сообщила о длительном не расселении многоквартирного дома по улице Строителей. Несущие конструкции здания, в котором проживает 65-летняя пенсионерка, разрушаются, температурный режим в помещениях не соответствует установленным нормативам, в результате чего жильцы замерзают», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Дом построен в 1985 году, а в 2020 — был признан аварийным. До сих пор его жильцы не получили положенного жилья. В окружном Управлении СК РФ по данной информации начата проверка — Бастрыкин ожидает доклад о ее результатах.

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В поселке Федоровском (ХМАО) пенсионерка-инвалид, проживающая в аварийном доме по улице Строителей, обратилась за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Дело в том, что в ее квартире стоит низкая температура, и зимой она замерзает. О проблеме югорчанки ведомство сообщило в соцсети. «В приемную обратилась жительница поселка Федоровского Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, являющаяся инвалидом. Она сообщила о длительном не расселении многоквартирного дома по улице Строителей. Несущие конструкции здания, в котором проживает 65-летняя пенсионерка, разрушаются, температурный режим в помещениях не соответствует установленным нормативам, в результате чего жильцы замерзают», — сообщается в telegram-канале ведомства. Дом построен в 1985 году, а в 2020 — был признан аварийным. До сих пор его жильцы не получили положенного жилья. В окружном Управлении СК РФ по данной информации начата проверка — Бастрыкин ожидает доклад о ее результатах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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