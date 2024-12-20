Инвалид из ХМАО замерзает в аварийном доме

В поселке Федоровском (ХМАО) пенсионерка-инвалид, проживающая в аварийном доме по улице Строителей, обратилась за помощью к главе СК РФ Александру Бастрыкину. Дело в том, что в ее квартире стоит низкая температура, и зимой она замерзает. О проблеме югорчанки ведомство сообщило в соцсети.
«В приемную обратилась жительница поселка Федоровского Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, являющаяся инвалидом. Она сообщила о длительном не расселении многоквартирного дома по улице Строителей. Несущие конструкции здания, в котором проживает 65-летняя пенсионерка, разрушаются, температурный режим в помещениях не соответствует установленным нормативам, в результате чего жильцы замерзают», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Дом построен в 1985 году, а в 2020 — был признан аварийным. До сих пор его жильцы не получили положенного жилья. В окружном Управлении СК РФ по данной информации начата проверка — Бастрыкин ожидает доклад о ее результатах.
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