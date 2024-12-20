На севере Пермского края в городе Березники большая часть улицы Новосодовая ушла под воду вечером 20 декабря. Информацию о затоплении проезжей части опубликовал паблик «Типичные Березники».
«В Березниках затопило улицу Новосодовая. Эх, хорошо пошло!!!», — написал очевидец коммунальной аварии и автор видео.
В местных соцсетях горожане делятся обеспокоенностью по поводу последствий коммунального ЧП. «В 21:00 часов проезжали, ничего не было», «Мы ехали в 22:30 ориентировочно. Вода седанам по середину бампера, если ехать в Усолье», «Ехали в 23:10 машина плавать начала, гранта, не суйтесь туда!!!», «А как завтра на работу, автобусы!? Все, теперь с Усолья не выехать!?», — делятся подписчики «Типичные Березники» в соцсети «Вконтакте».
Редакция URA.RU обратилась за комментариями по теме публикации в администрацию Березников. Ответ ожидается.
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