За упаковку мороженого пермякам заплатят 300 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работу на фабрику мороженого в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 рабочих смен обещают платить до 315 тысячи рублей.
«Для соискателей из Пермского края открыт набор. Несложная работа на фабрике мороженого в Москве. Необходимы упаковщики-укладчики. Нужно упаковывать и комплектовать мороженое. За вахту в 90 рабочих смен вы получите до 315 тысяч рублей. Отплатим до 60 дней отдыха в год. Официальное оформление с первого дня», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.
Вахтовиков обещают кормить за счет работодателя и бесплатно заселить в общежития. На работу принимают без опыта. Работодатель обещает выдать спецодежду и компенсировать проезд от родного города до столицы при предъявлении билета.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом упаковщиками помидоров на агрокомплексе в Москве. За вахту в 90 рабочих смен обещают платить до 310 тысяч рублей.
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