20 декабря 2024

За упаковку мороженого пермякам заплатят 300 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатель ищет упаковщика замороженного лакомства
Работодатель ищет упаковщика замороженного лакомства Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу на фабрику мороженого в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 рабочих смен обещают платить до 315 тысячи рублей.

«Для соискателей из Пермского края открыт набор. Несложная работа на фабрике мороженого в Москве. Необходимы упаковщики-укладчики. Нужно упаковывать и комплектовать мороженое. За вахту в 90 рабочих смен вы получите до 315 тысяч рублей. Отплатим до 60 дней отдыха в год. Официальное оформление с первого дня», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Вахтовиков обещают кормить за счет работодателя и бесплатно заселить в общежития. На работу принимают без опыта. Работодатель обещает выдать спецодежду и компенсировать проезд от родного города до столицы при предъявлении билета.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом упаковщиками помидоров на агрокомплексе в Москве.  За вахту в 90 рабочих смен обещают платить до 310 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают работу на фабрику мороженого в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 рабочих смен обещают платить до 315 тысячи рублей. «Для соискателей из Пермского края открыт набор. Несложная работа на фабрике мороженого в Москве. Необходимы упаковщики-укладчики. Нужно упаковывать и комплектовать мороженое. За вахту в 90 рабочих смен вы получите до 315 тысяч рублей. Отплатим до 60 дней отдыха в год. Официальное оформление с первого дня», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Вахтовиков обещают кормить за счет работодателя и бесплатно заселить в общежития. На работу принимают без опыта. Работодатель обещает выдать спецодежду и компенсировать проезд от родного города до столицы при предъявлении билета. Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом упаковщиками помидоров на агрокомплексе в Москве.  За вахту в 90 рабочих смен обещают платить до 310 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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