30 ноября 2024

За упаковку помидоров пермякам заплатят 300 тысяч рублей

Жителям Пермского края выплатят 300 тысяч за уборку и упаковку помидоров
© Служба новостей «URA.RU»
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Работодатель ищет упаковщика томатов
Работодатель ищет упаковщика томатов Фото:

Жителям Пермского края предлагают работу в агрокомплексе в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 рабочих смен обещают платить до 310 тысяч рублей.

«Для соискателей из Пермского края открыт набор. Простая работа в агрокомплексе в Москве. Необходимы уборщики, упаковщики томатов. Нужно убирать томаты и упаковывать их в лотки по 450-600 гp. Вахта начинается от 25 смен. За вахту в 90 рабочих смен вы получите до 310 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.

Вахтовиков обещают выдать спецодежду, кормить за счет работодателя и бесплатно заселить в общежития. На работу принимают без опыта. 

Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом на шоколадную фабрику в Подмосковье. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками продукции Mars. За вахту в 90 рабочих смен обещают платить зарплату до 300 тысяч рублей.

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Жителям Пермского края предлагают работу в агрокомплексе в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 рабочих смен обещают платить до 310 тысяч рублей. «Для соискателей из Пермского края открыт набор. Простая работа в агрокомплексе в Москве. Необходимы уборщики, упаковщики томатов. Нужно убирать томаты и упаковывать их в лотки по 450-600 гp. Вахта начинается от 25 смен. За вахту в 90 рабочих смен вы получите до 310 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений. Вахтовиков обещают выдать спецодежду, кормить за счет работодателя и бесплатно заселить в общежития. На работу принимают без опыта.  Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом на шоколадную фабрику в Подмосковье. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками продукции Mars. За вахту в 90 рабочих смен обещают платить зарплату до 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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