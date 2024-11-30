За упаковку помидоров пермякам заплатят 300 тысяч рублей

Жителям Пермского края предлагают работу в агрокомплексе в Москве. Трудиться необходимо вахтовым методом. За вахту в 90 рабочих смен обещают платить до 310 тысяч рублей.
«Для соискателей из Пермского края открыт набор. Простая работа в агрокомплексе в Москве. Необходимы уборщики, упаковщики томатов. Нужно убирать томаты и упаковывать их в лотки по 450-600 гp. Вахта начинается от 25 смен. За вахту в 90 рабочих смен вы получите до 310 тысяч рублей», — сообщается в описании вакансий на сайте бесплатных объявлений.
Вахтовиков обещают выдать спецодежду, кормить за счет работодателя и бесплатно заселить в общежития. На работу принимают без опыта.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителей Пермского края зовут работать вахтовым методом на шоколадную фабрику в Подмосковье. Там необходимо трудиться вахтовым методом упаковщиками продукции Mars. За вахту в 90 рабочих смен обещают платить зарплату до 300 тысяч рублей.
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