20 декабря 2024

Фицо заявил о попытке подкупа со стороны Зеленского ради членства в НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский предлагал Фицо 500 миллионов ради согласия с членством Украины в НАТО
Зеленский предлагал Фицо 500 миллионов ради согласия с членством Украины в НАТО Фото:

На переговорах в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО. Об этом Роберт Фицо сообщил журналистам после встречи.

«Господин президент (Зеленский) вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда», — сказал Фицо журналистам, передает РИА Новости. По его словам, идея приглашения Украины в НАТО «полностью нереальна».

Вступление Украины в НАТО возможно только при условии продолжения реформ в сфере военных институтов и укрепления демократических процессов в стране. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен 18 декабря на мероприятии Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, трансляция которого проходила на YouTube-канале Госдепартамента США, передает MK.RU.

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На переговорах в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО. Об этом Роберт Фицо сообщил журналистам после встречи. «Господин президент (Зеленский) вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда», — сказал Фицо журналистам, передает РИА Новости. По его словам, идея приглашения Украины в НАТО «полностью нереальна». Вступление Украины в НАТО возможно только при условии продолжения реформ в сфере военных институтов и укрепления демократических процессов в стране. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен 18 декабря на мероприятии Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, трансляция которого проходила на YouTube-канале Госдепартамента США, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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