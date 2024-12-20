Фицо заявил о попытке подкупа со стороны Зеленского ради членства в НАТО

На переговорах в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский предложил премьер-министру Словакии Роберту Фицо 500 миллионов евро из замороженных российских активов в обмен на поддержку вступления Украины в НАТО. Об этом Роберт Фицо сообщил журналистам после встречи.
«Господин президент (Зеленский) вернулся к теме газа и спросил меня, голосовал бы я за членство (Украины) в НАТО, если бы он мне дал 500 миллионов евро из российских активов. Я, конечно, ответил: никогда», — сказал Фицо журналистам, передает РИА Новости. По его словам, идея приглашения Украины в НАТО «полностью нереальна».
Вступление Украины в НАТО возможно только при условии продолжения реформ в сфере военных институтов и укрепления демократических процессов в стране. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен 18 декабря на мероприятии Совета по международным отношениям в Нью-Йорке, трансляция которого проходила на YouTube-канале Госдепартамента США, передает MK.RU.
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