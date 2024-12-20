20 декабря 2024

Маск после теракта в Германии оскорбил Шольца

© Служба новостей «URA.RU»
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Илон Маск. stock, stock, Маск Илон
Маск резко высказался в адрес канцлера Германии после происшествия в Магдебурге Фото:

После теракта в Магдебурге известный американский предприниматель Илон Маск раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его «некомпетентным дураком», и призвал немедленно уйти в отставку. Это заявление миллиардер сделал в социальной сети X.

«Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал Маск в соцсетях, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт. Эти слова Маска вызвали широкий резонанс. При этом ранее американский бизнесмен уже высказывался критически в адрес немецкого канцлера.

Как сообщало URA.RU ранее, при наезде автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли не менее 11 человек. Около 80 человек пострадали. Подозреваемый в преступлении уже задержан. В связи с происшествием посольство РФ открыло горячую линию для оказания консульской помощи возможным пострадавшим гражданам России.

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После теракта в Магдебурге известный американский предприниматель Илон Маск раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его «некомпетентным дураком», и призвал немедленно уйти в отставку. Это заявление миллиардер сделал в социальной сети X. «Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал Маск в соцсетях, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт. Эти слова Маска вызвали широкий резонанс. При этом ранее американский бизнесмен уже высказывался критически в адрес немецкого канцлера. Как сообщало URA.RU ранее, при наезде автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли не менее 11 человек. Около 80 человек пострадали. Подозреваемый в преступлении уже задержан. В связи с происшествием посольство РФ открыло горячую линию для оказания консульской помощи возможным пострадавшим гражданам России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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