Маск после теракта в Германии оскорбил Шольца

21 декабря 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

Маск резко высказался в адрес канцлера Германии после происшествия в Магдебурге Фото: U.S. Air Force / Trevor Cokley После теракта в Магдебурге известный американский предприниматель Илон Маск раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его «некомпетентным дураком», и призвал немедленно уйти в отставку. Это заявление миллиардер сделал в социальной сети X. «Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал Маск в соцсетях, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт. Эти слова Маска вызвали широкий резонанс. При этом ранее американский бизнесмен уже высказывался критически в адрес немецкого канцлера. Как сообщало URA.RU ранее, при наезде автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли не менее 11 человек. Около 80 человек пострадали. Подозреваемый в преступлении уже задержан. В связи с происшествием посольство РФ открыло горячую линию для оказания консульской помощи возможным пострадавшим гражданам России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После теракта в Магдебурге известный американский предприниматель Илон Маск раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его «некомпетентным дураком», и призвал немедленно уйти в отставку. Это заявление миллиардер сделал в социальной сети X. «Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал Маск в соцсетях, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт. Эти слова Маска вызвали широкий резонанс. При этом ранее американский бизнесмен уже высказывался критически в адрес немецкого канцлера. Как сообщало URA.RU ранее, при наезде автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли не менее 11 человек. Около 80 человек пострадали. Подозреваемый в преступлении уже задержан. В связи с происшествием посольство РФ открыло горячую линию для оказания консульской помощи возможным пострадавшим гражданам России.