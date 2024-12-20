Маск после теракта в Германии оскорбил Шольца

После теракта в Магдебурге известный американский предприниматель Илон Маск раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца, назвав его «некомпетентным дураком», и призвал немедленно уйти в отставку. Это заявление миллиардер сделал в социальной сети X.
«Шольцу следует немедленно подать в отставку. Некомпетентный дурак», — написал Маск в соцсетях, комментируя публикацию одного из пользователей о реакции Шольца на теракт. Эти слова Маска вызвали широкий резонанс. При этом ранее американский бизнесмен уже высказывался критически в адрес немецкого канцлера.
Как сообщало URA.RU ранее, при наезде автомобиля на людей на рождественской ярмарке в Магдебурге погибли не менее 11 человек. Около 80 человек пострадали. Подозреваемый в преступлении уже задержан. В связи с происшествием посольство РФ открыло горячую линию для оказания консульской помощи возможным пострадавшим гражданам России.
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