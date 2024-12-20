20 декабря 2024

Посольство РФ открыло горячую линию в связи с терактом в Германии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-завтрак с генеральным директором «УГМК-Застройщик» Евгением Мордовиным. Екатеринбург , переговоры, бизнес, ручка в руке, руки, телефон на столе
Посольство РФ открыло горячую линию после теракта в Германии Фото:

Посольство России в Германии активно сотрудничает с немецкими правоохранительными органами после теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу людей. Открыта горячая линия для оказания консульской помощи пострадавшим гражданам РФ. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале ведомства.

«Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан», — сообщили в дипломатическом представительстве. Опубликован телефон экстренной помощи посольства: +49 171 811 34 58.

Как сообщало URA.RU ранее, на рождественской ярмарке в Магдебурге автомобиль наехал на толпу посетителей. В ходе инцидента погибли 11 человек, и еще 60 получили ранения. Власти федеральной земли Саксония-Анхальт подтверждают факт происшествия. Расследование продолжается.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посольство России в Германии активно сотрудничает с немецкими правоохранительными органами после теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу людей. Открыта горячая линия для оказания консульской помощи пострадавшим гражданам РФ. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале ведомства. «Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан», — сообщили в дипломатическом представительстве. Опубликован телефон экстренной помощи посольства: +49 171 811 34 58. Как сообщало URA.RU ранее, на рождественской ярмарке в Магдебурге автомобиль наехал на толпу посетителей. В ходе инцидента погибли 11 человек, и еще 60 получили ранения. Власти федеральной земли Саксония-Анхальт подтверждают факт происшествия. Расследование продолжается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...