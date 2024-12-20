Посольство РФ открыло горячую линию в связи с терактом в Германии

21 декабря 2024 в 01:33 Размер текста - 17 +

Посольство РФ открыло горячую линию после теракта в Германии Фото: Илья Московец © URA.RU Посольство России в Германии активно сотрудничает с немецкими правоохранительными органами после теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу людей. Открыта горячая линия для оказания консульской помощи пострадавшим гражданам РФ. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале ведомства. «Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан», — сообщили в дипломатическом представительстве. Опубликован телефон экстренной помощи посольства: +49 171 811 34 58. Как сообщало URA.RU ранее, на рождественской ярмарке в Магдебурге автомобиль наехал на толпу посетителей. В ходе инцидента погибли 11 человек, и еще 60 получили ранения. Власти федеральной земли Саксония-Анхальт подтверждают факт происшествия. Расследование продолжается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Посольство России в Германии активно сотрудничает с немецкими правоохранительными органами после теракта на рождественской ярмарке в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу людей. Открыта горячая линия для оказания консульской помощи пострадавшим гражданам РФ. Соответствующая информация опубликована в telegram-канале ведомства. «Посольство России в ФРГ в тесном контакте с германскими правоохранительными органами уточняет информацию о наличии среди пострадавших российских граждан», — сообщили в дипломатическом представительстве. Опубликован телефон экстренной помощи посольства: +49 171 811 34 58. Как сообщало URA.RU ранее, на рождественской ярмарке в Магдебурге автомобиль наехал на толпу посетителей. В ходе инцидента погибли 11 человек, и еще 60 получили ранения. Власти федеральной земли Саксония-Анхальт подтверждают факт происшествия. Расследование продолжается.