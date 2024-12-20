Небензя пообещал скорый ответ на обстрел Рыльска

Россия быстро даст ответ на украинский удар РСЗО HIMARS по Рыльску в Курской области. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза организации по поставкам западного вооружения Украине.
«Ответ России на массированный ракетный удар по мирному городу Рыльск, нанесенный 20 декабря из РСЗО HIMARS, не заставит себя ждать. В результате атаки погибли шесть человек, в том числе один ребенок, в больницах находятся десять пострадавших», — передает ТАСС слова Небензи.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн ранее заявил, что Украина нанесла ракетные удары по городу Рыльску, целью стали мирные объекты социального назначения. На месте работают аварийные, спасательные службы. Вся необходимая помощь пострадавшим и их семьям правительством Курской области будет оказана, отметил Хинштейн.
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