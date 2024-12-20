20 декабря 2024

«Подростки устраивают тусовки, туалеты грязные»: курганцы просят навести порядок в ТРЦ «Пушкинский»

Курганцы пожаловались на тусовки подростков и грязные туалеты в ТРЦ «Пушкинский»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы просят навести порядок в торговом центре
Курганцы просят навести порядок в торговом центре Фото:

В торговом центре «Пушкинский» в Кургане тусуются подростки, туалеты стали грязными, требуется навести порядок. Об этом горожане сообщили в жалобе.

«Помогите навести порядок в ТРЦ „Пушкинский“. Там подростки устраивают тусовки, кидают мусор и на охранников не реагируют. Туалеты грязные, сильно испортился торговый центр», — говорится в жалобе на сайте «Обратись».

Представители мэрии Кургана написали в ответе, что связались с руководством ТРЦ «Пушкинский» и управляющий пояснил причины грязи. Она переносится в здание ТРЦ на обуви посетителей.

Управляющий отметил, что уборка туалетов проводится регулярно. Подростки действительно большую часть вечера находятся в ТРЦ, поскольку это не запрещено. Инцидентов с их участием зафиксировано не было, уточнил представитель развлекательного центра.

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В торговом центре «Пушкинский» в Кургане тусуются подростки, туалеты стали грязными, требуется навести порядок. Об этом горожане сообщили в жалобе. «Помогите навести порядок в ТРЦ „Пушкинский“. Там подростки устраивают тусовки, кидают мусор и на охранников не реагируют. Туалеты грязные, сильно испортился торговый центр», — говорится в жалобе на сайте «Обратись». Представители мэрии Кургана написали в ответе, что связались с руководством ТРЦ «Пушкинский» и управляющий пояснил причины грязи. Она переносится в здание ТРЦ на обуви посетителей. Управляющий отметил, что уборка туалетов проводится регулярно. Подростки действительно большую часть вечера находятся в ТРЦ, поскольку это не запрещено. Инцидентов с их участием зафиксировано не было, уточнил представитель развлекательного центра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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