«Подростки устраивают тусовки, туалеты грязные»: курганцы просят навести порядок в ТРЦ «Пушкинский»

В торговом центре «Пушкинский» в Кургане тусуются подростки, туалеты стали грязными, требуется навести порядок. Об этом горожане сообщили в жалобе.
«Помогите навести порядок в ТРЦ „Пушкинский“. Там подростки устраивают тусовки, кидают мусор и на охранников не реагируют. Туалеты грязные, сильно испортился торговый центр», — говорится в жалобе на сайте «Обратись».
Представители мэрии Кургана написали в ответе, что связались с руководством ТРЦ «Пушкинский» и управляющий пояснил причины грязи. Она переносится в здание ТРЦ на обуви посетителей.
Управляющий отметил, что уборка туалетов проводится регулярно. Подростки действительно большую часть вечера находятся в ТРЦ, поскольку это не запрещено. Инцидентов с их участием зафиксировано не было, уточнил представитель развлекательного центра.
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