20 декабря 2024

Вучич анонсировал встречу премьера Словакии с Путиным

Вучич: Фицо поедет на встречу с Путиным из-за отказа Украины в транзите газа
© Служба новостей «URA.RU»
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Вучич рассказал, зачем премьер Словакии Роберт Фицо поедет к Путину в Москву
Вучич рассказал, зачем премьер Словакии Роберт Фицо поедет к Путину в Москву Фото:

Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире сообщил, что премьер Словакии Роберт Фицо намерен отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Причиной такого решения стал отказ Украины поставлять газ в Словакию, что повлияло на энергетическую безопасность страны и вызвало необходимость искать альтернативные источники поставок.

«В понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров», — указал президент Сербии, передает РИА Новости. По словам Вучича, такой ход событий еще больше осложняет ситуацию на международной арене, особенно в контексте энергетической безопасности Европы.

Истечение пятилетнего соглашения о транспортировке российского газа через территорию Украины ожидается 31 декабря текущего года. В прошлом году, по данным маршруту, «Газпром» осуществил поставку приблизительно 15 миллиардов кубометров газа, что представляет собой 4,5% от общего объема потребления газа в Европейском Союзе, напоминает «Царьград». Власти Киева неоднократно подтверждали свои намерения не продлевать данный контракт на транзит.

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Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире сообщил, что премьер Словакии Роберт Фицо намерен отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Причиной такого решения стал отказ Украины поставлять газ в Словакию, что повлияло на энергетическую безопасность страны и вызвало необходимость искать альтернативные источники поставок. «В понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров», — указал президент Сербии, передает РИА Новости. По словам Вучича, такой ход событий еще больше осложняет ситуацию на международной арене, особенно в контексте энергетической безопасности Европы. Истечение пятилетнего соглашения о транспортировке российского газа через территорию Украины ожидается 31 декабря текущего года. В прошлом году, по данным маршруту, «Газпром» осуществил поставку приблизительно 15 миллиардов кубометров газа, что представляет собой 4,5% от общего объема потребления газа в Европейском Союзе, напоминает «Царьград». Власти Киева неоднократно подтверждали свои намерения не продлевать данный контракт на транзит.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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