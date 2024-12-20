Президент Сербии Александр Вучич в телеэфире сообщил, что премьер Словакии Роберт Фицо намерен отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Причиной такого решения стал отказ Украины поставлять газ в Словакию, что повлияло на энергетическую безопасность страны и вызвало необходимость искать альтернативные источники поставок.
«В понедельник Фицо отправится к Путину, как лидер страны ЕС, что вызовет, не нужно вам говорить, какую реакцию у других европейских лидеров», — указал президент Сербии, передает РИА Новости. По словам Вучича, такой ход событий еще больше осложняет ситуацию на международной арене, особенно в контексте энергетической безопасности Европы.
Истечение пятилетнего соглашения о транспортировке российского газа через территорию Украины ожидается 31 декабря текущего года. В прошлом году, по данным маршруту, «Газпром» осуществил поставку приблизительно 15 миллиардов кубометров газа, что представляет собой 4,5% от общего объема потребления газа в Европейском Союзе, напоминает «Царьград». Власти Киева неоднократно подтверждали свои намерения не продлевать данный контракт на транзит.
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