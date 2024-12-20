20 декабря 2024

Какие дополнительные льготы курганцы могут успеть получить по семейной ипотеке

Курганцам предложили льготы по семейной ипотеке
© Служба новостей «URA.RU»
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Семьи могут получить льготный кредит на жилье
Семьи могут получить льготный кредит на жилье Фото:

Молодые, неполные и многодетные семьи еще могут успеть получить дополнительные льготы по ипотеке в Курганской области до конца года. О том, как получить субсидию на ипотечный взнос — в материале URA.RU.

Размер субсидии на ипотеку и как ее получить

Жители области могут получить субсидию до 500 тысяч рублей в срок до 31 декабря на компенсацию первого взноса по ипотеке при покупке квартиры у застройщиков, аккредитованных в «Курганской ипотечно-жилищной корпорации» (КИЖК). По всем вопросам оформления субсидии нужно обращаться в АО «КИЖК», там же принимают заявки на «Семейную ипотеку» с льготной ставкой 6% годовых. Субсидию возвращать не нужно. АО «КИЖК» находится в Кургане на улице Бурова-Петрова, 112, офис 209. Телефоны: (3522) 43-67-00, 8-912-570-05-54 или 8-912-064-51-55. 

Курганцам предложили способ решения жилищного вопроса
Курганцам предложили способ решения жилищного вопроса
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Кто может получить льготу по ипотеке

Льготу по семейной ипотеке могут получить:

  • многодетные семьи;
  • семьи, возраст супругов которых не превышает 45 лет;
  • неполные семьи, состоящие из одного родителя и имеющие одного или более детей.

Возраст заемщиков должен быть от 21 до 65 лет на дату погашения кредита, стаж работы не менее трех месяцев на последнем месте и общий трудовой стаж не менее 12 месяцев. Созаемщиками по одному кредиту могут быть до четырех человек, включая супругов и близких родственников. Доходы заемщиков подтверждаются документально.

Срок ипотечного кредита и его сумма

Ипотеку можно взять на период от трех до тридцати лет. Сумма кредита: от 500 000 до 6 000 000 рублей, до 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости приобретаемой квартиры при подтверждении доходов выпиской ПФ. А также не менее 20% стоимости приобретаемой квартиры без подтверждения доходов выпиской ПФ. 

Деньги на ипотеку дают под выгодный процент
Деньги на ипотеку дают под выгодный процент
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Молодые, неполные и многодетные семьи еще могут успеть получить дополнительные льготы по ипотеке в Курганской области до конца года. О том, как получить субсидию на ипотечный взнос — в материале URA.RU. Размер субсидии на ипотеку и как ее получить Жители области могут получить субсидию до 500 тысяч рублей в срок до 31 декабря на компенсацию первого взноса по ипотеке при покупке квартиры у застройщиков, аккредитованных в «Курганской ипотечно-жилищной корпорации» (КИЖК). По всем вопросам оформления субсидии нужно обращаться в АО «КИЖК», там же принимают заявки на «Семейную ипотеку» с льготной ставкой 6% годовых. Субсидию возвращать не нужно. АО «КИЖК» находится в Кургане на улице Бурова-Петрова, 112, офис 209. Телефоны: (3522) 43-67-00, 8-912-570-05-54 или 8-912-064-51-55.  Кто может получить льготу по ипотеке Льготу по семейной ипотеке могут получить: Возраст заемщиков должен быть от 21 до 65 лет на дату погашения кредита, стаж работы не менее трех месяцев на последнем месте и общий трудовой стаж не менее 12 месяцев. Созаемщиками по одному кредиту могут быть до четырех человек, включая супругов и близких родственников. Доходы заемщиков подтверждаются документально. Срок ипотечного кредита и его сумма Ипотеку можно взять на период от трех до тридцати лет. Сумма кредита: от 500 000 до 6 000 000 рублей, до 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости приобретаемой квартиры при подтверждении доходов выпиской ПФ. А также не менее 20% стоимости приобретаемой квартиры без подтверждения доходов выпиской ПФ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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