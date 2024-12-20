Какие дополнительные льготы курганцы могут успеть получить по семейной ипотеке

Молодые, неполные и многодетные семьи еще могут успеть получить дополнительные льготы по ипотеке в Курганской области до конца года. О том, как получить субсидию на ипотечный взнос — в материале URA.RU.
Размер субсидии на ипотеку и как ее получить
Жители области могут получить субсидию до 500 тысяч рублей в срок до 31 декабря на компенсацию первого взноса по ипотеке при покупке квартиры у застройщиков, аккредитованных в «Курганской ипотечно-жилищной корпорации» (КИЖК). По всем вопросам оформления субсидии нужно обращаться в АО «КИЖК», там же принимают заявки на «Семейную ипотеку» с льготной ставкой 6% годовых. Субсидию возвращать не нужно. АО «КИЖК» находится в Кургане на улице Бурова-Петрова, 112, офис 209. Телефоны: (3522) 43-67-00, 8-912-570-05-54 или 8-912-064-51-55.
Кто может получить льготу по ипотеке
Льготу по семейной ипотеке могут получить:
- многодетные семьи;
- семьи, возраст супругов которых не превышает 45 лет;
- неполные семьи, состоящие из одного родителя и имеющие одного или более детей.
Возраст заемщиков должен быть от 21 до 65 лет на дату погашения кредита, стаж работы не менее трех месяцев на последнем месте и общий трудовой стаж не менее 12 месяцев. Созаемщиками по одному кредиту могут быть до четырех человек, включая супругов и близких родственников. Доходы заемщиков подтверждаются документально.
Срок ипотечного кредита и его сумма
Ипотеку можно взять на период от трех до тридцати лет. Сумма кредита: от 500 000 до 6 000 000 рублей, до 80% от стоимости передаваемой в залог недвижимости. Первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости приобретаемой квартиры при подтверждении доходов выпиской ПФ. А также не менее 20% стоимости приобретаемой квартиры без подтверждения доходов выпиской ПФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!