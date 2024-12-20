В Сургуте (ХМАО) на Нефтеюганском шоссе вечером 20 декабря столкнулось два легковых авто. В результате один из них улетел в кювет и перевернулся на крышу. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.
«Перед кольцом на Нефтеюганском шоссе возле АЗС машина на крыше», — передает telegram-канал «МДПС Сургут». На кадрах, как минимум, два легковых авто. Один из них с повреждениями стоит на обочине, а второй автомобиль — лежит в кювете на крыше.
Информация о пострадавших не уточняется. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
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