20 декабря 2024

В Сургуте после ДТП легковушка улетела в кювет и перевернулась на крышу. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Фото:

В Сургуте (ХМАО) на Нефтеюганском шоссе вечером 20 декабря столкнулось два легковых авто. В результате один из них улетел в кювет и перевернулся на крышу. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети.

«Перед кольцом на Нефтеюганском шоссе возле АЗС машина на крыше», — передает telegram-канал «МДПС Сургут». На кадрах, как минимум, два легковых авто. Один из них с повреждениями стоит на обочине, а второй автомобиль — лежит в кювете на крыше.

Информация о пострадавших не уточняется. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

Данные о пострадавших не уточняются
Данные о пострадавших не уточняются
Фото:

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В Сургуте (ХМАО) на Нефтеюганском шоссе вечером 20 декабря столкнулось два легковых авто. В результате один из них улетел в кювет и перевернулся на крышу. О происшествии очевидцы сообщили в соцсети. «Перед кольцом на Нефтеюганском шоссе возле АЗС машина на крыше», — передает telegram-канал «МДПС Сургут». На кадрах, как минимум, два легковых авто. Один из них с повреждениями стоит на обочине, а второй автомобиль — лежит в кювете на крыше. Информация о пострадавших не уточняется. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ХМАО-Югре с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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