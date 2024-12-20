Путин наградил свердловских заводчан

Президент России Владимир Путин наградил сразу несколько свердловчан почетными наградами. Большая часть из них — сотрудники Каменск-Уральского металлургического завода. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени: Акулова Павла Валентиновича — кузнеца на молотах и прессах ПАО „Каменск-Уральский металлургический завод“, Гладких Дмитрия Николаевича — плавильщика… Зырянова Дмитрия Владимировича — прессовщика на гидропрессах», — говорится в указе.
Также были награждены и другие сотрудники завода: Станислав Истомин — литейщик цветных металлов, Эдуард Клинов — начальник цеха, Михаил Королев — оператор поста управления стана холодной прокатки, Денис Сырчин — начальник цеха. Такой же награды удостоились и Нина Тимофеева — мастер ПАО «Гидроавтоматика», а также Виталий Шапошников — исполнительный директор АО «Мариинский прииск».
Помимо этого, президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени первого вице-президента Московского представительства АО «РМК» Олега Сиенко. А почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» было присвоено директору Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никите Зезину.
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