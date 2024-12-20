20 декабря 2024

Путин наградил свердловских заводчан

Путин наградил работников Каменск-уральского металлургического завода
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин наградил сразу нескольких сотрудников свердловского завода
Владимир Путин наградил сразу нескольких сотрудников свердловского завода Фото:

Президент России Владимир Путин наградил сразу несколько свердловчан почетными наградами. Большая часть из них — сотрудники Каменск-Уральского металлургического завода. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени: Акулова Павла Валентиновича — кузнеца на молотах и прессах ПАО „Каменск-Уральский металлургический завод“, Гладких Дмитрия Николаевича — плавильщика… Зырянова Дмитрия Владимировича — прессовщика на гидропрессах», — говорится в указе.

Также были награждены и другие сотрудники завода: Станислав Истомин — литейщик цветных металлов, Эдуард Клинов — начальник цеха, Михаил Королев — оператор поста управления стана холодной прокатки, Денис Сырчин — начальник цеха. Такой же награды удостоились и Нина Тимофеева — мастер ПАО «Гидроавтоматика», а также Виталий Шапошников — исполнительный директор АО «Мариинский прииск».

Помимо этого, президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени первого вице-президента Московского представительства АО «РМК» Олега Сиенко. А почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» было присвоено директору Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никите Зезину.

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Президент России Владимир Путин наградил сразу несколько свердловчан почетными наградами. Большая часть из них — сотрудники Каменск-Уральского металлургического завода. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Наградить медалью ордена „За заслуги перед Отечеством“ II степени: Акулова Павла Валентиновича — кузнеца на молотах и прессах ПАО „Каменск-Уральский металлургический завод“, Гладких Дмитрия Николаевича — плавильщика… Зырянова Дмитрия Владимировича — прессовщика на гидропрессах», — говорится в указе. Также были награждены и другие сотрудники завода: Станислав Истомин — литейщик цветных металлов, Эдуард Клинов — начальник цеха, Михаил Королев — оператор поста управления стана холодной прокатки, Денис Сырчин — начальник цеха. Такой же награды удостоились и Нина Тимофеева — мастер ПАО «Гидроавтоматика», а также Виталий Шапошников — исполнительный директор АО «Мариинский прииск». Помимо этого, президент наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени первого вице-президента Московского представительства АО «РМК» Олега Сиенко. А почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» было присвоено директору Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никите Зезину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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