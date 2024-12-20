Сийярто: убийство Кириллова может помешать урегулированию конфликта на Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью выразил опасения, что теракт против генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, начальника войск РХБЗ, может негативно повлиять на процесс заключения мира. По его мнению, любые шаги, которые могут привести к эскалации конфликта, являются тревожными.
«Все подобные шаги сопряжены с риском эскалации, и это то, о чем я говорил вам ранее: что в случае, если эскалация произойдет до 20 января (инаугурация Дональда Трампа — прим. ред.), это может иметь очень негативное влияние на шансы заключить мир как можно скорее после 20 января», — сказал министр. Его слова передает РИА Новости
Сийярто подчеркнул, что Венгрия заинтересована в скорейшем установлении мира на Украине. Он призвал международное сообщество обратить внимание на любые действия, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта.
В результате взрыва, произошедшего во дворе жилого здания на Рязанском проспекте в столице, погибли Кириллов и майор Илья Поликарпов. Инцидент случился в раннее утро вторника, 17 декабря, около шести часов утра. Согласно предварительной информации, взрывное устройство было активировано на электросамокате, который был припаркован у входа в дом, пишет RT. Это произошло в момент, когда офицеры выходили на улицу. На следующий день правоохранительные органы сообщили о задержании иностранца, который, по данным следствия, прибыл в Москву с заданием от украинских спецслужб организовать теракт. Злоумышленник утверждал, что ему обещали выплатить 100 тысяч долларов и обеспечить возможность переезда в одну из стран Евросоюза за совершение данного преступления.
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