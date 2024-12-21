«Самолет зацепился за ЛЭП»: закончено дело против украинских летчиков, которые хотели бомбить Брянскую область

Украинских пилотов ждет суд за попытку бомбить Брянскую область
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Самолет пилота Александра Морозова зацепился за ЛЭП и потерпел крушение, пилот был задержан
Самолет пилота Александра Морозова зацепился за ЛЭП и потерпел крушение, пилот был задержан Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Завершено следствие по делу украинских пилотов Александра Морозова и Дмитрия Шиманского, которые пытались бомбить Брянскую область. Отмечается, что Морозов был задержан после того, как его самолет потерпел крушение, зацепившись за линию электропередач. 

«Расследование завершено», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Дело с утвержденным обвинением передано в суд на рассмотрение по существу. Морозов и Шиманской содержатся в СИЗО в Москве, им предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ, в частности — в терроризме, незаконном пересечении границы и нарушении международных правил полетов.

На допросе Морозов рассказал, что выполнял задачу по вылету в составе пары для сброса бомб на склад горюче-смазочных материалов в Брянской области. Однако его самолет зацепился за ЛЭП и потерпел крушение, а летчик был задержан пограничниками при попытке скрыться. Дело пилота второго самолета выделено в отдельное производство.

Морозов и Шиманской задержаны в 2023 году. Среди прочего, они дали подробные показания о планируемых Украиной терактах с применением «грязной бомбы» и малых ядерных переносных зарядов.

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Завершено следствие по делу украинских пилотов Александра Морозова и Дмитрия Шиманского, которые пытались бомбить Брянскую область. Отмечается, что Морозов был задержан после того, как его самолет потерпел крушение, зацепившись за линию электропередач.  «Расследование завершено», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Дело с утвержденным обвинением передано в суд на рассмотрение по существу. Морозов и Шиманской содержатся в СИЗО в Москве, им предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ, в частности — в терроризме, незаконном пересечении границы и нарушении международных правил полетов. На допросе Морозов рассказал, что выполнял задачу по вылету в составе пары для сброса бомб на склад горюче-смазочных материалов в Брянской области. Однако его самолет зацепился за ЛЭП и потерпел крушение, а летчик был задержан пограничниками при попытке скрыться. Дело пилота второго самолета выделено в отдельное производство. Морозов и Шиманской задержаны в 2023 году. Среди прочего, они дали подробные показания о планируемых Украиной терактах с применением «грязной бомбы» и малых ядерных переносных зарядов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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