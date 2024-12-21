Завершено следствие по делу украинских пилотов Александра Морозова и Дмитрия Шиманского, которые пытались бомбить Брянскую область. Отмечается, что Морозов был задержан после того, как его самолет потерпел крушение, зацепившись за линию электропередач.
«Расследование завершено», — рассказали ТАСС в правоохранительных органах. Дело с утвержденным обвинением передано в суд на рассмотрение по существу. Морозов и Шиманской содержатся в СИЗО в Москве, им предъявлено обвинение по семи статьям УК РФ, в частности — в терроризме, незаконном пересечении границы и нарушении международных правил полетов.
На допросе Морозов рассказал, что выполнял задачу по вылету в составе пары для сброса бомб на склад горюче-смазочных материалов в Брянской области. Однако его самолет зацепился за ЛЭП и потерпел крушение, а летчик был задержан пограничниками при попытке скрыться. Дело пилота второго самолета выделено в отдельное производство.
Морозов и Шиманской задержаны в 2023 году. Среди прочего, они дали подробные показания о планируемых Украиной терактах с применением «грязной бомбы» и малых ядерных переносных зарядов.
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