Как вернуть в магазин гирлянды и новогодние игрушки

Елочные игрушки, гирлянды и искусственные елки можно вернуть в магазин. Для этого надо заранее сохранить фабричные ярлыки и пломбы, сообщили в Роскачестве.
«Как вернуть в магазин исправные игрушки, гирлянды и мишуру, искусственные елки. Все эти товары не относятся к категории „невозвратных“. Поэтому их можно вернуть даже в том случае, если они полностью исправны», — сообщили в Роскачестве, передает РИА Новости. По их данным, отсутствие чека не может быть причиной отказа в возврате. Иногда можно вернуть и при отсутствии коробки.
Чтобы вернуть игрушки, гирлянды или елку, необходимо, чтобы они были не использованы. Также у них должен быть товарный вид.
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