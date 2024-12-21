Как вернуть в магазин гирлянды и новогодние игрушки

Роскачество: вернуть гирлянды и игрушки в магазин можно даже без чека
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Отсутствие чека не может быть причиной отказа в возврате елочных игрушек, гирлянд или елки
Отсутствие чека не может быть причиной отказа в возврате елочных игрушек, гирлянд или елки Фото:

Елочные игрушки, гирлянды и искусственные елки можно вернуть в магазин. Для этого надо заранее сохранить фабричные ярлыки и пломбы, сообщили в Роскачестве.

«Как вернуть в магазин исправные игрушки, гирлянды и мишуру, искусственные елки. Все эти товары не относятся к категории „невозвратных“. Поэтому их можно вернуть даже в том случае, если они полностью исправны», — сообщили в Роскачестве, передает РИА Новости. По их данным, отсутствие чека не может быть причиной отказа в возврате. Иногда можно вернуть и при отсутствии коробки.

Чтобы вернуть игрушки, гирлянды или елку, необходимо, чтобы они были не использованы. Также у них должен быть товарный вид.

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Елочные игрушки, гирлянды и искусственные елки можно вернуть в магазин. Для этого надо заранее сохранить фабричные ярлыки и пломбы, сообщили в Роскачестве. «Как вернуть в магазин исправные игрушки, гирлянды и мишуру, искусственные елки. Все эти товары не относятся к категории „невозвратных“. Поэтому их можно вернуть даже в том случае, если они полностью исправны», — сообщили в Роскачестве, передает РИА Новости. По их данным, отсутствие чека не может быть причиной отказа в возврате. Иногда можно вернуть и при отсутствии коробки. Чтобы вернуть игрушки, гирлянды или елку, необходимо, чтобы они были не использованы. Также у них должен быть товарный вид.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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