Основатель Pink Floyd объяснил название смертоносной российский ракеты

Роджер Уотерс предположил, почему российскую ракету назвали «Орешником»
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Ракету «Орешник» могли так назвать из-за поражения целей несколькими боеприпасами, заявил Уотерс
Ракету «Орешник» могли так назвать из-за поражения целей несколькими боеприпасами, заявил Уотерс Фото:

Название гиперзвуковой ракеты «Орешник» может быть связано с тем, что она поражает цель несколькими боеприпасами, словно осыпая ее гроздью орехов. Об этом сообщил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Я думаю, ее так назвали, потому что она сбрасывает несколько „орехов“ при попадании в цель», — заявил Уотерс в интервью РИА Новости. Он уточнил, что не видит другого объяснения данному названию.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что не может ответить, почему «Орешник» назвали именно так. Испытания этой ракетной системы прошли недавно, в ответ на удары по территории РФ американским оружием.

Так, 19 ноября Украина использовала американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS и британские ракеты Storm Shadow для атак на объекты в Курской и Брянской областях. В ответ, 21 ноября Россия осуществила комбинированный удар по одному из ключевых объектов украинского оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске.

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Название гиперзвуковой ракеты «Орешник» может быть связано с тем, что она поражает цель несколькими боеприпасами, словно осыпая ее гроздью орехов. Об этом сообщил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. «Я думаю, ее так назвали, потому что она сбрасывает несколько „орехов“ при попадании в цель», — заявил Уотерс в интервью РИА Новости. Он уточнил, что не видит другого объяснения данному названию. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что не может ответить, почему «Орешник» назвали именно так. Испытания этой ракетной системы прошли недавно, в ответ на удары по территории РФ американским оружием. Так, 19 ноября Украина использовала американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS и британские ракеты Storm Shadow для атак на объекты в Курской и Брянской областях. В ответ, 21 ноября Россия осуществила комбинированный удар по одному из ключевых объектов украинского оборонно-промышленного комплекса в Днепропетровске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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