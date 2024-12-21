Магнитная буря 22 декабря 2024: ждать ли удара

Магнитные бури — тема, волнующая многих. Кто-то списывает на них плохое самочувствие, кто-то относится скептически. Но факт остается фактом: изменения геомагнитного поля Земли происходят, и важно знать, чего ожидать. Что готовит 22 декабря 2024 — в материале URA.RU.
Уровень геомагнитной активности 22 декабря
Уровень геомагнитной активности 22 декабря прогнозируется в районе двух баллов, с небольшими кратковременными отклонениями, следует из данных Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСФЗ РАН. Это считается низким уровнем. Для сравнения, пять баллов соответствуют умеренной магнитной буре, а девять баллов — экстремально сильному шторму. Таким образом, два балла — это практически полное спокойствие магнитосферы.
Что такое баллы геомагнитной активности
Для оценки уровня геомагнитной активности используется Kp-индекс. Он измеряется от 0 до девяти, где 0 — полное спокойствие, а девять — сильнейший геомагнитный шторм. Значения от 0 до трех считаются спокойной обстановкой, четыре — возмущенной, а пять и выше — магнитными бурями различной интенсивности. Два балла 22 декабря говорят о том, что магнитосфера будет находиться в спокойном состоянии.
Ждать ли магнитные бури в ближайшее время
В ближайшие дни значительных магнитных бурь не ожидается. Однако специалисты прогнозируют повышение активности 5 и 10 января, когда индекc поднимется до четырёх баллов — это означает возбужденную магнитосферу. До этого, включая период новогодних праздников, уровень геомагнитной активности будет оставаться около трёх баллов, что относится к спокойному состоянию и не вызывает заметных возмущений.
Впрочем, это пока предварительный прогноз. Ситуация на Солнце динамична, и новые данные могут поступать в течение нескольких часов. Поэтому важно следить за обновлениями информации из надежных источников.
Влияние магнитных бурь на здоровье: научный взгляд
Ученые до сих пор спорят о влиянии магнитных бурь на здоровье человека. Несмотря на то, что многие люди отмечают ухудшение самочувствия в периоды повышенной геомагнитной активности, научные доказательства этой связи пока недостаточны. Существуют различные теории, но однозначного ответа на вопрос о механизме воздействия магнитных бурь на организм человека пока нет.
Однако некоторым людям все же стоит следить за прогнозами геомагнитной активности. Как ранее заявил в беседе с URA.RU геронтолог, заслуженный врач России Юрий Серебрянский, особенно это касается людей с высоким кровяным давлением (гипертонией) и перенесших инфаркт или инсульт. Он посоветовал измерять артериальное давление трижды в день и принимать лекарства, прописанные врачом. Он также обратил внимание на то, что люди по своим биологическим ритмам делятся на «жаворонков» (рано встают и рано ложатся), «голубей» (активны в течение дня) и «сов» (поздно встают и поздно ложатся). По его словам, «жаворонкам» нужно начинать внимательно следить за своим состоянием за три дня до предполагаемых вспышек на Солнце (которые могут вызывать магнитные аномалии), так как для них это время наибольшего риска.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.