Мэр Казани Метшин поручил обеспечить эвакуированных жителей теплыми вещами

Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить их теплыми вещами и едой. Власти призывают людей сохранять спокойствие.
«Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить тёплыми вещами и питанием», — сообщили в telegram-канале «Мэрия Казани». Отмечается, что на месте возгорания работают службы, людям оказывается вся необходимая помощь.
По информации мэрии, возгорание произошло в домах Советского, КИровского и Приволжского районов. Мэрия просит людей сохранять спокойствие и не отправляться на место событий — там работают спецслужбы.
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