Мэр Казани Метшин поручил обеспечить эвакуированных жителей теплыми вещами

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Жителей просят воздержаться от посещения мест, по которым прилетают дроны
Жителей просят воздержаться от посещения мест, по которым прилетают дроны Фото:
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Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить их теплыми вещами и едой. Власти призывают людей сохранять спокойствие.

«Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить тёплыми вещами и питанием», — сообщили в telegram-канале «Мэрия Казани». Отмечается, что на месте возгорания работают службы, людям оказывается вся необходимая помощь.

По информации мэрии, возгорание произошло в домах Советского, КИровского и Приволжского районов. Мэрия просит людей сохранять спокойствие и не отправляться на место событий — там работают спецслужбы.

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Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить их теплыми вещами и едой. Власти призывают людей сохранять спокойствие. «Мэр Казани Ильсур Метшин поручил разместить эвакуированных жителей, обеспечить тёплыми вещами и питанием», — сообщили в telegram-канале «Мэрия Казани». Отмечается, что на месте возгорания работают службы, людям оказывается вся необходимая помощь. По информации мэрии, возгорание произошло в домах Советского, КИровского и Приволжского районов. Мэрия просит людей сохранять спокойствие и не отправляться на место событий — там работают спецслужбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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