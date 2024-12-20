20 декабря 2024

Традиции и оригинальность: что на столе в Новый год у курганских политиков

Курганские политики поделились рецептами новогоднего настроения
© Служба новостей «URA.RU»
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Стали известны любимые рецепты курганских политиков
Стали известны любимые рецепты курганских политиков Фото:

Новогодние традиции не обходят стороной и курганских политиков. URA.RU узнало, что готовят они для праздничного стола, какие блюда любят всей семьей и без чего не представляют главную ночь года.

Классика без излишеств

Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров предпочитает простоту и традиции. «Я совершенно спокойно отношусь к еде. На новогоднем столе обычно мясо, рыба, фужер шампанского под бой курантов. И на этом все», — рассказал Прозоров URA.RU.

Здоровое питание и семейные традиции

Депутат гордумы Анастасия Денисенко выбирает здоровое питание даже в праздники. Основными блюдами на ее столе становятся легкие салаты, а готовкой традиционно занимается ее отец. «У нас семейная традиция, что на Новый год всегда готовит папа. Сейчас он тоже приезжает к нам. Стандартные блюда также присутствуют. Ну и конечно, мандарины», — делится Денисенко.

Главный символ праздника

Для депутата Дмитрия Жуковского Новый год немыслим без классического салата «Оливье». Политик признается, что это блюдо было любимым еще с детства. «Этот салат есть традиционно в каждой семье на новогоднем столе», — отмечает Жуковский. На его праздничном столе также есть красная рыба, мясо и фрукты. Из напитков он выбирает сок, а шампанское — только под бой курантов.

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Новогодние традиции не обходят стороной и курганских политиков. URA.RU узнало, что готовят они для праздничного стола, какие блюда любят всей семьей и без чего не представляют главную ночь года. Классика без излишеств Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров предпочитает простоту и традиции. «Я совершенно спокойно отношусь к еде. На новогоднем столе обычно мясо, рыба, фужер шампанского под бой курантов. И на этом все», — рассказал Прозоров URA.RU. Здоровое питание и семейные традиции Депутат гордумы Анастасия Денисенко выбирает здоровое питание даже в праздники. Основными блюдами на ее столе становятся легкие салаты, а готовкой традиционно занимается ее отец. «У нас семейная традиция, что на Новый год всегда готовит папа. Сейчас он тоже приезжает к нам. Стандартные блюда также присутствуют. Ну и конечно, мандарины», — делится Денисенко. Главный символ праздника Для депутата Дмитрия Жуковского Новый год немыслим без классического салата «Оливье». Политик признается, что это блюдо было любимым еще с детства. «Этот салат есть традиционно в каждой семье на новогоднем столе», — отмечает Жуковский. На его праздничном столе также есть красная рыба, мясо и фрукты. Из напитков он выбирает сок, а шампанское — только под бой курантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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