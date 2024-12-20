Традиции и оригинальность: что на столе в Новый год у курганских политиков

Новогодние традиции не обходят стороной и курганских политиков. URA.RU узнало, что готовят они для праздничного стола, какие блюда любят всей семьей и без чего не представляют главную ночь года.
Классика без излишеств
Председатель Курганской городской думы Игорь Прозоров предпочитает простоту и традиции. «Я совершенно спокойно отношусь к еде. На новогоднем столе обычно мясо, рыба, фужер шампанского под бой курантов. И на этом все», — рассказал Прозоров URA.RU.
Здоровое питание и семейные традиции
Депутат гордумы Анастасия Денисенко выбирает здоровое питание даже в праздники. Основными блюдами на ее столе становятся легкие салаты, а готовкой традиционно занимается ее отец. «У нас семейная традиция, что на Новый год всегда готовит папа. Сейчас он тоже приезжает к нам. Стандартные блюда также присутствуют. Ну и конечно, мандарины», — делится Денисенко.
Главный символ праздника
Для депутата Дмитрия Жуковского Новый год немыслим без классического салата «Оливье». Политик признается, что это блюдо было любимым еще с детства. «Этот салат есть традиционно в каждой семье на новогоднем столе», — отмечает Жуковский. На его праздничном столе также есть красная рыба, мясо и фрукты. Из напитков он выбирает сок, а шампанское — только под бой курантов.
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