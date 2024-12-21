Небо Ижевска закрыли для полетов из-за атаки ВСУ на Казань

В ижевском аэропорту введен план «Ковер»

21 декабря 2024 в 11:55 Размер текста - 17 +

Полеты в Ижевске пока приостановлены Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В ижевском аэропорту введен план «Ковер». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По словам главы региона, такая мера принята в связи с атаками ВСУ на Казань. В настоящее время сообщается о восьми прилетах дронов по жилым домам в столице Татарстана. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. «Полеты пока приостановлены», — написал Бречалов в Telegram, комментируя ситуацию в Ижевске. Он попросил жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ижевском аэропорту введен план «Ковер». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По словам главы региона, такая мера принята в связи с атаками ВСУ на Казань. В настоящее время сообщается о восьми прилетах дронов по жилым домам в столице Татарстана. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. «Полеты пока приостановлены», — написал Бречалов в Telegram, комментируя ситуацию в Ижевске. Он попросил жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.