Небо Ижевска закрыли для полетов из-за атаки ВСУ на Казань

В ижевском аэропорту введен план «Ковер»
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Самолеты. Москва , аэропорт, самолет, авиаперевозки
Полеты в Ижевске пока приостановлены Фото:

В ижевском аэропорту введен план «Ковер». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.

По словам главы региона, такая мера принята в связи с атаками ВСУ на Казань. В настоящее время сообщается о восьми прилетах дронов по жилым домам в столице Татарстана. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

«Полеты пока приостановлены», — написал Бречалов в Telegram, комментируя ситуацию в Ижевске. Он попросил жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.

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В ижевском аэропорту введен план «Ковер». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По словам главы региона, такая мера принята в связи с атаками ВСУ на Казань. В настоящее время сообщается о восьми прилетах дронов по жилым домам в столице Татарстана. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. «Полеты пока приостановлены», — написал Бречалов в Telegram, комментируя ситуацию в Ижевске. Он попросил жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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