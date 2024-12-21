Небо Ижевска закрыли для полетов из-за атаки ВСУ на Казань

В ижевском аэропорту введен план «Ковер». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
По словам главы региона, такая мера принята в связи с атаками ВСУ на Казань. В настоящее время сообщается о восьми прилетах дронов по жилым домам в столице Татарстана. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
«Полеты пока приостановлены», — написал Бречалов в Telegram, комментируя ситуацию в Ижевске. Он попросил жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.
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В ижевском аэропорту введен план «Ковер». Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов. По словам главы региона, такая мера принята в связи с атаками ВСУ на Казань. В настоящее время сообщается о восьми прилетах дронов по жилым домам в столице Татарстана. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. «Полеты пока приостановлены», — написал Бречалов в Telegram, комментируя ситуацию в Ижевске. Он попросил жителей не поддаваться на провокации и не распространять недостоверную информацию.