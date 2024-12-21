Восемь дронов атаковали объекты в Казани, в том числе — промышленное предприятие

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Дроны атаковали промышленное предприятие и жилой массив в Казани
Дроны атаковали промышленное предприятие и жилой массив в Казани Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Восемь дронов ВСУ атаковали объекты в Казани, один из них прилетел по промышленному предприятию. Об этом сообщили в местных СМИ.

«К этой минуте зафиксировано 8 прилетов», — сообщает «Татмедиа» со ссылкой на информацию штаба. По их данным, один дрон прилетел на промышленное предприятие, один взорвался над рекой, еще шесть ударили в жилой массив.

По предварительной информации, погибших нет. Люди с атакованных объектов эвакуированы.

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Восемь дронов ВСУ атаковали объекты в Казани, один из них прилетел по промышленному предприятию. Об этом сообщили в местных СМИ. «К этой минуте зафиксировано 8 прилетов», — сообщает «Татмедиа» со ссылкой на информацию штаба. По их данным, один дрон прилетел на промышленное предприятие, один взорвался над рекой, еще шесть ударили в жилой массив. По предварительной информации, погибших нет. Люди с атакованных объектов эвакуированы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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