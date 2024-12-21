Восемь дронов атаковали объекты в Казани, в том числе — промышленное предприятие

Дроны атаковали промышленное предприятие и жилой массив в Казани
новость из сюжетаДроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года
Восемь дронов ВСУ атаковали объекты в Казани, один из них прилетел по промышленному предприятию. Об этом сообщили в местных СМИ.
«К этой минуте зафиксировано 8 прилетов», — сообщает «Татмедиа» со ссылкой на информацию штаба. По их данным, один дрон прилетел на промышленное предприятие, один взорвался над рекой, еще шесть ударили в жилой массив.
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По предварительной информации, погибших нет. Люди с атакованных объектов эвакуированы.
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