На фабрике матрасов в Челябинске рабочего затянуло в станок, он погиб

21 декабря 2024 в 12:47 Размер текста - 17 +

Мужчину затянуло в станок для упаковки в стрейч-пленку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске устанавливают обстоятельства гибели работника предприятия по производству матрасов. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК России по региону. «Следователем по Ленинскому району проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе ведомства. По словам родственницы погибшего, которые приводит издание 74.ру, мужчина был занят на оборудовании, предназначенном для обмотки товаров стрейч-пленкой. Он оказался затянут в машину обеими руками. В результате произошел перелом шеи, который стал причиной смерти. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске устанавливают обстоятельства гибели работника предприятия по производству матрасов. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК России по региону. «Следователем по Ленинскому району проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе ведомства. По словам родственницы погибшего, которые приводит издание 74.ру, мужчина был занят на оборудовании, предназначенном для обмотки товаров стрейч-пленкой. Он оказался затянут в машину обеими руками. В результате произошел перелом шеи, который стал причиной смерти.