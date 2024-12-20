20 декабря 2024

На фабрике матрасов в Челябинске рабочего затянуло в станок, он погиб

© Служба новостей «URA.RU»
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Посещение Русланом Гаттаровым копейских предприятий ООО «Интерпак», ООО ПТК «Союз-Полимер», Копейский машиностроительный завод. Копейск, гаттаров руслан, полиэтиленовая пленка, станок для производства полиэтиленовой пленки, полиэтилен
Мужчину затянуло в станок для упаковки в стрейч-пленку Фото:

В Челябинске устанавливают обстоятельства гибели работника предприятия по производству матрасов. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК России по региону.

«Следователем по Ленинскому району проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

По словам родственницы погибшего, которые приводит издание 74.ру, мужчина был занят на оборудовании, предназначенном для обмотки товаров стрейч-пленкой. Он оказался затянут в машину обеими руками. В результате произошел перелом шеи, который стал причиной смерти.

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В Челябинске устанавливают обстоятельства гибели работника предприятия по производству матрасов. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК России по региону. «Следователем по Ленинскому району проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе ведомства. По словам родственницы погибшего, которые приводит издание 74.ру, мужчина был занят на оборудовании, предназначенном для обмотки товаров стрейч-пленкой. Он оказался затянут в машину обеими руками. В результате произошел перелом шеи, который стал причиной смерти.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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