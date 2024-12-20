На фабрике матрасов в Челябинске рабочего затянуло в станок, он погиб

В Челябинске устанавливают обстоятельства гибели работника предприятия по производству матрасов. Об этом URA.RU рассказали в следственном управлении СК России по региону.
«Следователем по Ленинскому району проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
По словам родственницы погибшего, которые приводит издание 74.ру, мужчина был занят на оборудовании, предназначенном для обмотки товаров стрейч-пленкой. Он оказался затянут в машину обеими руками. В результате произошел перелом шеи, который стал причиной смерти.
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