Трасса М-5 в Челябинской области стоит в пробках из-за снега. Видео

21 декабря 2024 в 13:18 Размер текста - 17 +

Причиной заторов на трассе стал снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области образовались заторы. Причиной стали осадки. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «В горнозаводской зоне области идут осадки в виде снега. На 1651 км автодороги М-5 „Урал“ [Катав-Ивановский район] в сторону города Челябинска движение затруднено. На место направлены дополнительные экипажи ДПС», — сообщили в ведомстве. В Госавтоинспекции уточнили, что на очистку дорог вышла снегоуборочная техника. Водителей призвали планировать маршрут заранее. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки наблюдаются в районе городов Юрюзань, Сим и Аша. О том, что движение затруднено, сообщают автолюбители, делясь фотографиями в социальных сетях. Как URA.RU писало ранее, с 21 по 23 декабря в Челябинской области ожидается аномальный перепад температур. Он составит 27 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области образовались заторы. Причиной стали осадки. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «В горнозаводской зоне области идут осадки в виде снега. На 1651 км автодороги М-5 „Урал“ [Катав-Ивановский район] в сторону города Челябинска движение затруднено. На место направлены дополнительные экипажи ДПС», — сообщили в ведомстве. В Госавтоинспекции уточнили, что на очистку дорог вышла снегоуборочная техника. Водителей призвали планировать маршрут заранее. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки наблюдаются в районе городов Юрюзань, Сим и Аша. О том, что движение затруднено, сообщают автолюбители, делясь фотографиями в социальных сетях. Как URA.RU писало ранее, с 21 по 23 декабря в Челябинской области ожидается аномальный перепад температур. Он составит 27 градусов.