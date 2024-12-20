20 декабря 2024

Трасса М-5 в Челябинской области стоит в пробках из-за снега. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Причиной заторов на трассе стал снег Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области образовались заторы. Причиной стали осадки. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«В горнозаводской зоне области идут осадки в виде снега. На 1651 км автодороги М-5 „Урал“ [Катав-Ивановский район] в сторону города Челябинска движение затруднено. На место направлены дополнительные экипажи ДПС», — сообщили в ведомстве.

В Госавтоинспекции уточнили, что на очистку дорог вышла снегоуборочная техника. Водителей призвали планировать маршрут заранее. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки наблюдаются в районе городов Юрюзань, Сим и Аша. О том, что движение затруднено, сообщают автолюбители, делясь фотографиями в социальных сетях.

Как URA.RU писало ранее, с 21 по 23 декабря в Челябинской области ожидается аномальный перепад температур. Он составит 27 градусов.

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На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области образовались заторы. Причиной стали осадки. Об этом рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «В горнозаводской зоне области идут осадки в виде снега. На 1651 км автодороги М-5 „Урал“ [Катав-Ивановский район] в сторону города Челябинска движение затруднено. На место направлены дополнительные экипажи ДПС», — сообщили в ведомстве. В Госавтоинспекции уточнили, что на очистку дорог вышла снегоуборочная техника. Водителей призвали планировать маршрут заранее. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки наблюдаются в районе городов Юрюзань, Сим и Аша. О том, что движение затруднено, сообщают автолюбители, делясь фотографиями в социальных сетях. Как URA.RU писало ранее, с 21 по 23 декабря в Челябинской области ожидается аномальный перепад температур. Он составит 27 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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