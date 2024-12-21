Каких санкций от Запада ожидать России в 2025 году

В 2025 году продолжится расширение вторичных санкций, то есть мер против лиц и организаций из третьих стран за сотрудничество с подсанкционными субъектами, которое было начато еще в 2024 году. Так, в этом году более 400 компаний попали под вторичные санкции, сообщил программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Иван Тимофеев.
«В 2024 году наблюдался существенный рост так называемых вторичных санкций (мер, которые вводятся против лиц и компаний из третьих стран за связи с подсанкционными компаниями). Если всего за период специальной военной операции 744 компании попали под вторичные санкции <...>, в этом году — более 400, то есть более половины — только в этом году», — заявил Тимофеев в ходе дискуссии. Его слова передает РБК.
Он отметил, что расширение вторичных санкций против РФ может продолжиться в 2025 году. С этим мнением согласен международный эксперт в области санкций Джордж Волошин. По его словам, это будет реализовано через санкции против иностранных финансовых учреждений. Волошин также указывает на возможное ужесточение экспортного контроля и политики ценового потолка на нефть из РФ. Декан факультета мировой политики и мировой экономики ВШЭ Анастасия Лихачева предполагает, что новые санкции, скорее всего, будут введены европейскими странами, стремящимися демонстрировать единство Европы и независимость от США. Она ожидает, что ограничения будут касаться конкретных лиц и организаций.
Помимо прочего, директор франко-российского аналитического центра «Обсерво» Арно Дюбьен описывает санкционную политику США как непредсказуемую после возможного возвращения избранного президента страны Дональда Трампа к власти. Среди потенциальных направлений он выделяет продолжение политики нынешнего американского главы Джо Байдена, временную приостановку новых санкций и обсуждение частичного снятия ограничений в случае прогресса по ситуации на Украине. Арно Дюбьен также предполагает, что Трамп может способствовать созданию особых условий для компаний США, работающих в России. Подобное может повлиять на европейские интересы.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что антироссийские санкции, введенные странами G7, против нефтяного сектора РФ обернутся против них же. По его словам, такие санкции могут создать угрозу для международного рынка энергетики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.