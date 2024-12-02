Китай отказался работать с банками России из-за США: как ноябрьские санкции бьют по торговле

Китайские банки стали отказываться работать с кредитными организациями из России, которые попали под ноябрьские санкции США. Многие финансовые структуры уже ограничили транзакции между странами. Почему это происходит, какие банки перестали работать, и как этому противостоит бизнес — в материале URA.RU.
Банки КНР отказались работать с Россией из-за ноябрьских санкций
Китайские банки стали отказываться работать с кредитными организациями из России, которые попали под ноябрьские санкции США. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
«Пока есть первые кейсы, например прекратил прием платежей Bank of China. Китайские партнеры опасаются, что нарушение новых сейчас рестрикций может дорого обойтись — организации рискуют попасть под вторичные санкции», — сообщают «Известия».
Минфин США 21 ноября объявил о введении санкций против Газпромбанка, БКС-банка, Центрокредита и других кредитных организаций. Также под ограничения попали и первые зампреды Центробанка.
Почему банки КНР все реже работают с Россией
- Вторичные санкции США. Китайские банки сталкиваются с угрозой вторичных санкций со стороны США, если они продолжат сотрудничество с российскими организациями, особенно в контексте закупок оборудования для военной промышленности. Это заставляет их пересмотреть свои операции с российскими клиентами, чтобы избежать возможных финансовых потерь и репутационных рисков.
- Международное давление и репутационные риски. Китайские банки имеют значительное присутствие на международном уровне, включая филиалы и операции в США и других странах. Сотрудничество с российскими компаниями, находящимися под санкциями, может подвергнуть их дополнительному давлению со стороны международного сообщества.
- Осторожность в проведении трансграничных операций. Китайские банки ужесточили контроль за трансграничными операциями, особенно при обработке платежей, связанных с Россией. Это включает в себя усиленную проверку на предмет связей с Россией и усиление требований к документации, что приводит к увеличению времени на обработку транзакций.
Российские банки в Китае
- ВТБ Шанхай — филиал российского государственного банка ВТБ, который играет ключевую роль в обслуживании российско-китайской торговли. Планы на расширение присутствия включают открытие филиалов в Пекине и других крупных городах Китая.
- Сбербанк — крупнейший российский банк, также планирует открытие филиалов в Китае, но сталкивается с длительными регламентными процессами у китайского регулятора, отмечает РБК.
- Альфа-Банк — анонсировал планы по открытию отделений в Пекине и Шанхае к третьему кварталу 2025 года.
- Газпромбанк — планирует открыть офис в Китае до конца 2024 года, на данный момент имеет представительство в Пекине.
- Промсвязьбанк — наряду с Сбербанком имеет представительство в Пекине.
Китайские банки в России
- ICBC (Industrial & Commercial Bank of China) — один из крупнейших китайских банков, имеет «дочку» в России.
- Bank of China — также присутствует на российском рынке через свою дочернюю структуру.
- CCB (China Construction Bank) и Чайнасельхозбанк — другие значимые китайские банковские учреждения, работающие в России через дочерние компании.
Какие банки КНР ограничили работу с Россией
В ответ на международные санкции и угрозу вторичных санкций со стороны США, ряд китайских банков прекратил проведение финансовых операций с российскими компаниями. Это решение охватывает как операции в долларах США, так и в китайской валюте — юанях. Ниже представлен список китайских банков, которые больше не принимают платежи из России:
- Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) — крупнейший банк в мире по активам, прекратил обслуживание российских клиентов.
- China Construction Bank (CCB) — один из «большой четверки» государственных банков Китая, также остановил транзакции с российскими компаниями.
- Bank of China — еще один значительный игрок на финансовом рынке Китая, прекратил прием платежей из России.
- Ping An Bank и Bank of Ningbo — эти банки, входящие в топ-15 крупнейших финансовых организаций Китая, также присоединились к списку банков, отказавшихся от сотрудничества с российскими контрагентами.
- China Guangfa Bank, Kunshan Rural Commercial Bank, Great Wall West China Bank, Shenzhen Rural Commercial Bank, Dongguan Rural Commercial Bank, и China Zheshang Bank — эти банки также начали возвращать платежи из России.
Как бизнес обходит ограничения
В условиях ужесточения ограничений и прекращения приема юаней от российских компаний, бизнес адаптируется и ищет альтернативные пути для поддержания торговых отношений с Китаем. Сейчас все еще возможно использовать альтернативные валюты, сотрудничать через посредников, использовать банки Гонконга, отмечает «Лента.ру».
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