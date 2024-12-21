Минобороны озвучило потери ВСУ в Курской области

Минобороны: ВСУ потеряли свыше 300 военных за сутки в Курской области
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В Курской области уничтожены машины Bradley
В Курской области уничтожены машины Bradley Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За сутки ВСУ потеряли свыше 300 военных на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Также уничтожена американская техника: танк и две боевые машины пехоты Bradley.

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За сутки ВСУ потеряли свыше 300 военных на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России. «Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Также уничтожена американская техника: танк и две боевые машины пехоты Bradley.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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