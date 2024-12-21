Минобороны озвучило потери ВСУ в Курской области

В Курской области уничтожены машины Bradley
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За сутки ВСУ потеряли свыше 300 военных на курском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Потери ВСУ на курском направлении за сутки составили более 300 военных», — сообщили в ведомстве во время брифинга. Также уничтожена американская техника: танк и две боевые машины пехоты Bradley.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.