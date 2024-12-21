Пьяный охранник ЧОПа жестоко зарезал подругу в хостеле в Петербурге. Видео

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Охранник ЧОПа зарезал свою подругу, на него возбуждено уголовное дело
Охранник ЧОПа зарезал свою подругу, на него возбуждено уголовное дело Фото:

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти, сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Ее зарезал пьяный охранник ЧОПа.

«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти», — говорится в  сообщении СК РФ по региону. Также telegram-канал Mash отмечает, что подозреваемым по делу проходит охранник ЧОПа. 

Из материалов дела следует, что 21 декабря в ходе спора, происходившего в одной из комнат хостела на Коломенской улице, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес своей знакомой многочисленные удары ножом в область шеи. Также он бил ее руками и ногами. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления.

Личность подозреваемого была установлена и он был задержан сотрудниками полиции вскоре после преступления. Задержанный — уроженец Волгоградской области. Также telegram-канал Mash уточняет, что убитая также родом с этого региона, она работала в местном театре. В ближайшее время ему будет официально предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент продолжаются следственные действия для выяснения всех деталей инцидента.

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В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти, сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Ее зарезал пьяный охранник ЧОПа. «Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти», — говорится в  сообщении СК РФ по региону. Также telegram-канал Mash отмечает, что подозреваемым по делу проходит охранник ЧОПа.  Из материалов дела следует, что 21 декабря в ходе спора, происходившего в одной из комнат хостела на Коломенской улице, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес своей знакомой многочисленные удары ножом в область шеи. Также он бил ее руками и ногами. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления. Личность подозреваемого была установлена и он был задержан сотрудниками полиции вскоре после преступления. Задержанный — уроженец Волгоградской области. Также telegram-канал Mash уточняет, что убитая также родом с этого региона, она работала в местном театре. В ближайшее время ему будет официально предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент продолжаются следственные действия для выяснения всех деталей инцидента.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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