В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти, сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Ее зарезал пьяный охранник ЧОПа.
«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), по факту обнаружения тела женщины с признаками насильственной смерти», — говорится в сообщении СК РФ по региону. Также telegram-канал Mash отмечает, что подозреваемым по делу проходит охранник ЧОПа.
Из материалов дела следует, что 21 декабря в ходе спора, происходившего в одной из комнат хостела на Коломенской улице, подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения нанес своей знакомой многочисленные удары ножом в область шеи. Также он бил ее руками и ногами. В результате полученных ранений женщина скончалась на месте, а злоумышленник скрылся с места преступления.
Личность подозреваемого была установлена и он был задержан сотрудниками полиции вскоре после преступления. Задержанный — уроженец Волгоградской области. Также telegram-канал Mash уточняет, что убитая также родом с этого региона, она работала в местном театре. В ближайшее время ему будет официально предъявлено обвинение и выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент продолжаются следственные действия для выяснения всех деталей инцидента.
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