МОК хочет изменить критерии допуска россиян к Олимпиаде-2026

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МОК примет решение о критериях допуска россиян к Олимпиаде в установленные сроки
МОК примет решение о критериях допуска россиян к Олимпиаде в установленные сроки Фото:

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил, что конечные условия для участия спортсменов из России и Беларуси в Зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии могут измениться. Об этом сообщили представители организации.

«МОК, проконсультировавшись с заинтересованными сторонами олимпийского движения, пригласил отдельных нейтральных спортсменов (AIN) с белорусскими или российскими паспортами принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году на строгих условиях», — передает ТАСС сообщение МОК. Там добавили, что исполнительный комитет МОК в установленные сроки определит конкретные параметры участия AINs в Олимпийских играх в Италии.

Ранее, 20 декабря, стало известно о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил российским спортсменам возможность участвовать в квалификационных соревнованиях для Олимпийских игр в статусе нейтральных атлетов, однако это право ограничено лишь индивидуальными видами спорта. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) отметили, что россияне уже выступали под нейтральным флагом во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, передает RT.

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Международный олимпийский комитет (МОК) допустил, что конечные условия для участия спортсменов из России и Беларуси в Зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии могут измениться. Об этом сообщили представители организации. «МОК, проконсультировавшись с заинтересованными сторонами олимпийского движения, пригласил отдельных нейтральных спортсменов (AIN) с белорусскими или российскими паспортами принять участие в Олимпийских играх в Париже в 2024 году на строгих условиях», — передает ТАСС сообщение МОК. Там добавили, что исполнительный комитет МОК в установленные сроки определит конкретные параметры участия AINs в Олимпийских играх в Италии. Ранее, 20 декабря, стало известно о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил российским спортсменам возможность участвовать в квалификационных соревнованиях для Олимпийских игр в статусе нейтральных атлетов, однако это право ограничено лишь индивидуальными видами спорта. Представители Международного олимпийского комитета (МОК) отметили, что россияне уже выступали под нейтральным флагом во время Олимпийских игр 2024 года в Париже, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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