Орбан сообщил о переговорах с Россией и Украиной

Венгрия проводит переговоры с Россией и Украиной по вопросу поддержания транзита газа. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Венгрия ведет переговоры с РФ и Украиной о сохранении транзита газа, предлагает вариант перехода газа в венгерскую собственность на границе», — заявил Орбан на пресс-конференции. Его слова передает РИА Новости.
Также Орбан рассказал, что Венгрия стремится сохранить транзит газа через территорию Украины. Это связано с тем, что разнообразие маршрутов поставок способствует повышению энергетической безопасности страны.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность транзита газа через Украину после 2025 года. По словам Фицо, прекращение транзита повлечет за собой увеличение цен на этот энергоресурс, передает RT. Окончание контрактов на транзит газа через Украину подтвердил и российский президент Владимир Путин в ходе прямой линии, сообщает RT.
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