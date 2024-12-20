Студентка из ХМАО победила во всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия»

Студентка Нижневартовского медицинского колледжа Эсмер Мирзабекова победила во Всероссийском конкурсе «Моя страна — моя Россия». Девушка представила проект о прогрессе в области медицины и стала лучшей в номинации «Интеллектуальная собственность моей страны», сообщили в правительстве округа.
«Студентка Нижневартовского медицинского колледжа Эсмер Мирзабекова стала лучшей в номинации „Интеллектуальная собственность моей страны“. Члены жюри высоко оценили ее проект, посвященный прогрессу в медицине, в том числе использованию роботов», — рассказали в telegram-канале «Югра Официально».
Сама Мирзабекова рассказала, что целью ее проекта было изучение наиболее актуальных инновационных направлений сейчас. Также она сделала опрос о том, какие направления будут наиболее актуальны в будущем.
Победители конкурса отправятся во Всероссийский детский центр «Океан». Там для них будет организована образовательная программа.
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