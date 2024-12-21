Зеленский поменял свое отношения к утраченным территориям

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что из утраченных в ходе конфликта территорий страны невозможно выбить военных ВС РФ. Об этом сообщает Sky News.
«Теперь украинский политик начинает говорить то, о чем он и его западные союзники знали уже давно — невозможно выбить российских военных с подконтрольных позиций нынешними поддержкой Запада и вооружением украинских сил», — говорится в материале. Также президент Украины заявил, что страна находится в слабой позиции.
Ранее Владимир Зеленский в интервью для газеты Le Parisien сообщил, что у него нет на данный момент ресурсов для возвращения территорий Донбасса и Крыма. Также, по его словам, западные страны слишком медленно передают обещанную Киеву военную помощь, передает 360.ru.
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