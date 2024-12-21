Зеленский поменял свое отношения к утраченным территориям

Sky News: Зеленский признал, что не вернет утраченные территории Украины
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Владимир Зеленский заявил, что российских военных невозможно выбить из подконтрольных им территорий
Владимир Зеленский заявил, что российских военных невозможно выбить из подконтрольных им территорий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что из утраченных в ходе конфликта территорий страны невозможно выбить военных ВС РФ. Об этом сообщает Sky News. 

«Теперь украинский политик начинает говорить то, о чем он и его западные союзники знали уже давно — невозможно выбить российских военных с подконтрольных позиций нынешними поддержкой Запада и вооружением украинских сил», — говорится в материале. Также президент Украины заявил, что страна находится в слабой позиции. 

Ранее Владимир Зеленский в интервью для газеты Le Parisien сообщил, что у него нет на данный момент ресурсов для возвращения территорий Донбасса и Крыма. Также, по его словам, западные страны слишком медленно передают обещанную Киеву военную помощь, передает 360.ru. 

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что из утраченных в ходе конфликта территорий страны невозможно выбить военных ВС РФ. Об этом сообщает Sky News.  «Теперь украинский политик начинает говорить то, о чем он и его западные союзники знали уже давно — невозможно выбить российских военных с подконтрольных позиций нынешними поддержкой Запада и вооружением украинских сил», — говорится в материале. Также президент Украины заявил, что страна находится в слабой позиции.  Ранее Владимир Зеленский в интервью для газеты Le Parisien сообщил, что у него нет на данный момент ресурсов для возвращения территорий Донбасса и Крыма. Также, по его словам, западные страны слишком медленно передают обещанную Киеву военную помощь, передает 360.ru. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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