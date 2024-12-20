Пермь стала новой молодежной столицей России 2025

Состоялась Всероссийская премия молодежных движений «Время молодых», в рамках которой объявил новую молодежную столицу России 2025 года. В составе делегации от Перми на сцену вышел глава города Перми Эдуард Соснин.
«Каждый город сделал все возможное, чтобы заявить, что он достоин звания „Молодежная столица России — 2025“. Разрыв между лидерами всего в 500 голосов, поэтому победителями станут Пермь и Омск!» — объявили ведущие. Слово дали и предыдущим победителям: Москве и Владивостоку, которые также переживали и принимали участие в голосовании. Представители городов торжественно передали звание молодежной столицы Перми и Омску и передали послание победителям.
Новую молодежную столицу России 2025 года объявили 21 декабря в концертном зале Национального центра «Россия» в Москве. На статус претендовали пять финалистов: Томск, Хабаровск, Новый Уренгой, Омск и Пермь. Пермь получит дополнительные возможности для развития молодежной политики и приоритетное право на проведение крупных мероприятий.
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