20 декабря 2024

Пермь стала новой молодежной столицей России 2025

Звание молодежной столицы России поделили Пермь и Омск
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь получит право на реализацию крупных мероприятий
Пермь получит право на реализацию крупных мероприятий Фото:

Состоялась Всероссийская премия молодежных движений «Время молодых», в рамках которой объявил новую молодежную столицу России 2025 года. В составе делегации от Перми на сцену вышел глава города Перми Эдуард Соснин.

«Каждый город сделал все возможное, чтобы заявить, что он достоин звания „Молодежная столица России — 2025“. Разрыв между лидерами всего в 500 голосов, поэтому победителями станут Пермь и Омск!» — объявили ведущие. Слово дали и предыдущим победителям: Москве и Владивостоку, которые также переживали и принимали участие в голосовании. Представители городов торжественно передали звание молодежной столицы Перми и Омску и передали послание победителям.

Новую молодежную столицу России 2025 года объявили 21 декабря в концертном зале Национального центра «Россия» в Москве. На статус претендовали пять финалистов: Томск, Хабаровск, Новый Уренгой, Омск и Пермь. Пермь получит дополнительные возможности для развития молодежной политики и приоритетное право на проведение крупных мероприятий.

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Состоялась Всероссийская премия молодежных движений «Время молодых», в рамках которой объявил новую молодежную столицу России 2025 года. В составе делегации от Перми на сцену вышел глава города Перми Эдуард Соснин. «Каждый город сделал все возможное, чтобы заявить, что он достоин звания „Молодежная столица России — 2025“. Разрыв между лидерами всего в 500 голосов, поэтому победителями станут Пермь и Омск!» — объявили ведущие. Слово дали и предыдущим победителям: Москве и Владивостоку, которые также переживали и принимали участие в голосовании. Представители городов торжественно передали звание молодежной столицы Перми и Омску и передали послание победителям. Новую молодежную столицу России 2025 года объявили 21 декабря в концертном зале Национального центра «Россия» в Москве. На статус претендовали пять финалистов: Томск, Хабаровск, Новый Уренгой, Омск и Пермь. Пермь получит дополнительные возможности для развития молодежной политики и приоритетное право на проведение крупных мероприятий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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