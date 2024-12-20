20 декабря 2024

В Кургане произошло массовое ДТП с участием автобусов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Две легковушки оказались зажаты между двумя автобусами
Две легковушки оказались зажаты между двумя автобусами Фото:

На проспекте Машиностроителей, 35е в Кургане произошла массовая авария с двумя автобусами и двумя легковушками. Есть пострадавшие. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях. Некоторые детали случившегося сообщили в Госавтоинспекции.

«Автобус „КАВЗ“ под управлением 62-летнего водителя стоял на светофоре. За ним находилась „Лада Гранта“, за рулем которой была 38-летняя женщина. Следом стояла иномарка Brilliance под управлением 61-летнего водителя, с ним в салоне сидела 57-летняя пассажирка», — рассказали в ведомстве об участниках ДТП.

В Brilliance врезался автобус Yutong, в результате чего две легковушки оказались зажаты между автобусами. Пострадали водители легковых авто и пассажирка Brilliance. Обстоятельства ДТП выясняются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На проспекте Машиностроителей, 35е в Кургане произошла массовая авария с двумя автобусами и двумя легковушками. Есть пострадавшие. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях. Некоторые детали случившегося сообщили в Госавтоинспекции. «Автобус „КАВЗ“ под управлением 62-летнего водителя стоял на светофоре. За ним находилась „Лада Гранта“, за рулем которой была 38-летняя женщина. Следом стояла иномарка Brilliance под управлением 61-летнего водителя, с ним в салоне сидела 57-летняя пассажирка», — рассказали в ведомстве об участниках ДТП. В Brilliance врезался автобус Yutong, в результате чего две легковушки оказались зажаты между автобусами. Пострадали водители легковых авто и пассажирка Brilliance. Обстоятельства ДТП выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...