На проспекте Машиностроителей, 35е в Кургане произошла массовая авария с двумя автобусами и двумя легковушками. Есть пострадавшие. Видео с места ДТП опубликовали очевидцы в соцсетях. Некоторые детали случившегося сообщили в Госавтоинспекции.
«Автобус „КАВЗ“ под управлением 62-летнего водителя стоял на светофоре. За ним находилась „Лада Гранта“, за рулем которой была 38-летняя женщина. Следом стояла иномарка Brilliance под управлением 61-летнего водителя, с ним в салоне сидела 57-летняя пассажирка», — рассказали в ведомстве об участниках ДТП.
В Brilliance врезался автобус Yutong, в результате чего две легковушки оказались зажаты между автобусами. Пострадали водители легковых авто и пассажирка Brilliance. Обстоятельства ДТП выясняются.
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