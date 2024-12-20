Жители деревни Круглое Красноармейского района Челябинской области сообщили о яркой вспышке в небе и громком звуке. Причиной стал свет от короткого замыкания трансформатора. Об этом URA.RU рассказали в «Россети Урал».
«Вечером 21 декабря зафиксировано локальное технологическое нарушение. Оно вызвано повреждением трансформаторной подстанции и обрывом провода на воздушной линии электропередачи 10 кВ. Это стало причиной вспышки и хлопка», — прокомментировали агентству в компании.
В результате инцидента некоторые улицы деревни Круглое осталась без электроснабжения. Специалисты Центральных электрических сетей Челябинского филиала прибыли на место происшествия и начали восстановительные работы.
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