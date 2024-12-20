В небе над деревней под Челябинском заметили вспышку. Видео

21 декабря 2024 в 20:29 Размер текста - 17 +

Из-за аварии на подстанции жители деревни Круглое увидели вспышку в небе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители деревни Круглое Красноармейского района Челябинской области сообщили о яркой вспышке в небе и громком звуке. Причиной стал свет от короткого замыкания трансформатора. Об этом URA.RU рассказали в «Россети Урал». «Вечером 21 декабря зафиксировано локальное технологическое нарушение. Оно вызвано повреждением трансформаторной подстанции и обрывом провода на воздушной линии электропередачи 10 кВ. Это стало причиной вспышки и хлопка», — прокомментировали агентству в компании. В результате инцидента некоторые улицы деревни Круглое осталась без электроснабжения. Специалисты Центральных электрических сетей Челябинского филиала прибыли на место происшествия и начали восстановительные работы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители деревни Круглое Красноармейского района Челябинской области сообщили о яркой вспышке в небе и громком звуке. Причиной стал свет от короткого замыкания трансформатора. Об этом URA.RU рассказали в «Россети Урал». «Вечером 21 декабря зафиксировано локальное технологическое нарушение. Оно вызвано повреждением трансформаторной подстанции и обрывом провода на воздушной линии электропередачи 10 кВ. Это стало причиной вспышки и хлопка», — прокомментировали агентству в компании. В результате инцидента некоторые улицы деревни Круглое осталась без электроснабжения. Специалисты Центральных электрических сетей Челябинского филиала прибыли на место происшествия и начали восстановительные работы.