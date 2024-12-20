20 декабря 2024

В небе над деревней под Челябинском заметили вспышку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Челябинск., лэп, опора, энергетика, электричество
Из-за аварии на подстанции жители деревни Круглое увидели вспышку в небе Фото:

Жители деревни Круглое Красноармейского района Челябинской области сообщили о яркой вспышке в небе и громком звуке. Причиной стал свет от короткого замыкания трансформатора. Об этом URA.RU рассказали в «Россети Урал».

«Вечером 21 декабря зафиксировано локальное технологическое нарушение. Оно вызвано повреждением трансформаторной подстанции и обрывом провода на воздушной линии электропередачи 10 кВ. Это стало причиной вспышки и хлопка», — прокомментировали агентству в компании.

В результате инцидента некоторые улицы деревни Круглое осталась без электроснабжения. Специалисты Центральных электрических сетей Челябинского филиала прибыли на место происшествия и начали восстановительные работы.

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Жители деревни Круглое Красноармейского района Челябинской области сообщили о яркой вспышке в небе и громком звуке. Причиной стал свет от короткого замыкания трансформатора. Об этом URA.RU рассказали в «Россети Урал». «Вечером 21 декабря зафиксировано локальное технологическое нарушение. Оно вызвано повреждением трансформаторной подстанции и обрывом провода на воздушной линии электропередачи 10 кВ. Это стало причиной вспышки и хлопка», — прокомментировали агентству в компании. В результате инцидента некоторые улицы деревни Круглое осталась без электроснабжения. Специалисты Центральных электрических сетей Челябинского филиала прибыли на место происшествия и начали восстановительные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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